Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок

Банкам и МФО могут запретить заключать договоры, которые предусматривают обязательное согласие клиента на страховку или другие услуги. Так россиян хотят оградить от навязывания финансовых продуктов. Предложения поддерживает ЦБ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Банкам и микрофинансовым организациям могут запретить предлагать клиентам кредитные договоры, которые «по умолчанию» предусматривают согласие клиента на страховку или другие дополнительные услуги. Такие поправки в закон «О потребительском кредите» внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.

«Часто встречаются случаи, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки «X» («V»), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как следует из документа, в такой ситуации клиент может не подозревать, что от дополнительных услуг можно отказаться, а страхование не всегда обязательно для получения потребкредита или займа.

Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них. Кроме того, кредиторам запретят получать согласие от заемщика на дополнительные услуги в заранее напечатанной шаблонной форме.

Банк России концептуально поддерживает предложения депутатов, которые касаются платных услуг для потребителей, отметил представитель ЦБ. Он уточнил, что регулятор изучит законопроект, как только он поступит.