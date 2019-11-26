Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок

Как пытаются ограничить аппетит банков и МФО
В июле ЦБ выпустил информационное письмо, которое касалось предоставления дополнительных услуг при выдаче потребкредитов и займов. Банк России рекомендовал участникам рынка раскрывать в договорах стоимость платных услуг и страховок. Кроме того, он предлагал кредиторам получать согласие от клиентов на дополнительные услуги не на отдельном бланке, а в самом кредитном договоре. Информационное письмо ЦБ носит для банков и МФО рекомендательный характер.
В октябре стало известно, что похожие поправки в закон «О потребительском кредите» разрабатывает Минфин, однако пока они не внесены в Госдуму. Ведомство предлагало запретить банкам и МФО выдавать ссуды только при условии покупки дополнительных услуг. Единственное исключение — страхование предмета залога при выдаче кредита.
Защитят ли поправки клиентов от навязанных услуг
Инициатива повысит прозрачность договорных отношений между потребителями и финансовыми организациями, считает один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Антон Гетта. «Добросовестные кредиторы будут уверены, что заемщики здраво оценивают стоимость кредита и согласны с ней, что позволит избежать недоразумений и конфликтов. Клиенты будут понимать реальную стоимость кредита и сопутствующих услуг», — поясняет он.
Банки и МФО иногда вводят клиентов в заблуждение, навязывая им услуги, которые не обязательны для выдачи ссуды, констатирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «К нам периодически поступают обращения, в которых потребители жалуются на менеджеров, заявляющих, что если договор не будет подписан в предложенном банком варианте, то не будет заключен в принципе. Однако позже при детальном изучении договора выясняется, что эти «обязательные» для заключения договора условия таковыми вовсе не являются». Еще один способ продажи дополнительных услуг — отсылка в договоре на сайт кредитной организации, на который заемщик, как правило, не заходит во время подписания договора, продолжает Лазарева. По ее оценкам, поправки помогут пресечь недобросовестную практику присоединения потребителей к коллективным страховым договорам.
ВТБ поддерживает нововведение о дополнительном уведомлении клиентов, появление таких обязанностей не отразится на работе и сроках принятия решений по кредитам, отметил представитель банка. «ВТБ использует форму заявления на заключение кредитного договора, предусматривающую различные виды заполнения в зависимости от согласия клиента на дополнительные услуги (в частности, страхование). Типовая форма включает условия предоставления услуги, в том числе стоимость», — пояснил он.
«Сбербанк предоставляет клиентам в явном виде выбирать продукты и услуги», — заявил его представитель. Остальные банки из топ-10 не ответили на запрос РБК.