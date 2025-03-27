Финразведка сообщила о новой схеме обналичивания

Банковские аккредитивы, позволяющие физлицам безопасно совершать сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных расчетов, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга. В банках видят отдельные попытки использования схемы

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Аккредитивы, которые банки оформляют для расчетов между покупателями и продавцами недвижимости, стали чаще использоваться в сомнительных операциях, рассказал в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, это относительно новая схема, служба финансовой разведки совместно с ЦБ обратила на нее внимание банков.

«Участились схемы использования аккредитивов для приобретения недвижимости, когда под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости», — подчеркнул Негляд.

Банк России периодически выявляет риски использования аккредитивов для проведения подозрительных операций, сообщил РБК представитель ЦБ, добавив, что информация о таких случаях оперативно доводится до участников рынка.

РБК направил запросы в крупные банки, большинство из них не прокомментировали, насколько распространены стали сомнительные схемы с использованием аккредитивов. В ВТБ сообщили, что не фиксировали всплеска таких случаев. Представитель Совкомбанка отметил, что в 2025 году организация сталкивалась с «несколькими попытками» сомнительных сделок через аккредитивы.

«Мы не фиксируем масштабный рост в этом направлении, однако активность все равно наблюдается. В 2023–2024 годах было несколько запросов от потенциальных клиентов, которые вызвали повышенное внимание со стороны службы финансового мониторинга», — подтвердил предправления Реалист Банка Дмитрий Маслов.

Как работает аккредитив Аккредитив — это безналичная форма расчета, при которой деньги перечисляются покупателем продавцу не напрямую, а при посредничестве банка. Последний выступает гарантом проведения сделки — раскрытие аккредитива возможно, только если стороны выполнят ее условия. Процедура состоит из нескольких этапов. Продавец и покупатель заключают договор, в нем должен быть пункт о расчетах через аккредитив.

Покупатель открывает счет в банке, вносит на него средства, обещанные второй стороне сделки, и платит комиссию за открытие аккредитива.

Банк открывает аккредитив, в документе прописываются условия, при которых продавец сможет получить деньги: например, какие подтверждающие сделку документы ему необходимо предоставить. В сделках с недвижимостью это может быть договор купли-продажи и выписка из Росреестра о смене собственника.

Покупатель передает продавцу аккредитив как подтверждение оплаты. Сделка проводится, в случае с недвижимостью происходит процесс перерегистрации объекта. Продавец, заручившись новыми документами, предъявляет в банк аккредитив.

Банк раскрывает аккредитив, перечисляя деньги на счет продавца.

Почему аккредитивы стали использоваться для сомнительных схем

За счет того, что банки выступают гарантами раскрытия аккредитивов, этот инструмент может использоваться для создания «иллюзии легальности происхождения денег», объясняет партнер Novator Legal Group Александр Катков.

«Как это происходит: продается земельный участок стоимостью 1 млн руб. (по кадастровому учету и по рынку), а люди в договоре указывают, что он стоит 10–15–20 млн руб., и проводят денежные средства безналичным путем. <…> Человек приходит в банк, открывает расчетный счет, пополняет его наличными. Заключается договор с банком на открытие аккредитива, платится небольшая комиссия в пределах 3 тыс. руб. за аккредитив. Деньги зачисляются на аккредитив, и после государственной регистрации перехода права собственности по сделке деньги с аккредитива перечисляются на любой расчетный счет, который указан продавцом. Причем счет покупателя может быть открыт в другом банке, на который деньги поступают уже «чистыми». При возникновении вопросов о происхождении денежных средств лицо показывает, что оно легально получило эти денежные средства от продажи объекта недвижимости», — описывает суть схемы юрист.

Представитель Совкомбанка подтверждает, что в сомнительных схемах с аккредитивами, как правило, используются два банка: банк-эмитент, оформивший документ, и банк «продавца».

«Получатель обслуживается в иной кредитной организации, куда и уходят денежные средства по факту раскрытия аккредитива, соответственно, ограничительные меры, установленные законом, должна применять кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств», — сообщил представитель Совкомбанка. Там возникновение новой схемы с аккредитивами связывают с «простым поиском уязвимости банков со стороны теневого сектора».

По оценке партнера консалтинговой компании Legal Principles Елены Ковалевой, расчеты через банковский аккредитив используются примерно в 90% сделок с недвижимостью без использования кредитных средств, то есть ипотеки. В конце 2024-го и начале 2025 года на фоне рекордных ставок по кредитам на жилье девелоперы фиксировали рост доли сделок за счет собственных средств покупателей. Эту тенденцию также подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В схеме работы аккредитива есть слабое место, которое могут использовать недобросовестные участники оборота, — обязанность банка-плательщика выплатить средства в случае соблюдения условий, прописанных в договоре об аккредитиве. По договоренности между сторонами основного обязательства данные условия могут быть сформулированы таким образом, чтобы избежать пристального внимания службы безопасности банка, например, завуалированы под самые распространенные сделки на рынке», — отмечает учредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов.

Помимо гарантии платежа аккредитив может быть привлекателен для организаторов теневых схем тем, что его можно переуступать (сложнее выявить бенефициара), процесс перевода средств через этот инструмент довольно быстрый, а кроме того, аккредитивы часто используются для единичных сделок, что снижает возможность банка оценить их обоснованность, добавляет гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Он также указывает, что банки, раскрывающие аккредитивы, зачастую ограничены в возможности проверить суть сделки.

«Банк — исполнитель аккредитивного договора действует строго в рамках условий контракта, что затрудняет выявление скрытых мотивов участников сделки. Так, банки чаще контролируют формальное соответствие документов, а не экономическую целесообразность, например, почему квартира продается за сумму, в два-три раза превышающую рыночную», — объясняет юрист.

Как бороться с новой сомнительной схемой

Опрошенные РБК эксперты указывают, что банки при наличии подозрений в сомнительности сделки могут отказать клиенту в открытии аккредитива, опираясь на основной антиотмывочный закон 115-ФЗ. «Если у банка при анализе платежного профиля плательщика по аккредитиву, в том числе источников происхождения денежных средств на его счете, возникают подозрения, что аккредитив может быть использован для проведения подозрительных операций, то банк вправе еще на стадии открытия аккредитива использовать инструментарий, предоставленный ему антиотмывочным законом», — подтвердили в ЦБ.

Кроме того, кредитная организация имеет право после раскрытия аккредитива в пользу второй стороны сделки заморозить деньги на указанном счете.

Но нормы антиотмывочного законодательства не всегда сочетаются с положениями Гражданского кодекса. «Согласно ст. 869 Гражданского кодекса безотзывный аккредитив не может быть отменен банком-эмитентом без согласия получателя средств и банка, подтвердившего аккредитив. Таким образом, в случае согласования сделки и перечисления средств на счет покрытия банк не может отказать в раскрытии аккредитива, несмотря на то что к этому времени уровень риска плательщика или получателя может измениться», — поясняет вице-президент Ассоциации банков России Денис Липаев.

Он также указывает, что при открытии аккредитива банки проверяют клиентов на предмет сомнительных операций, но в сделках с недвижимостью они просто «проводят расчетную операцию», которая не предполагает анализа условий сделки.

Банки, как правило, не раскрывают, по каким критериям они вычисляют сомнительные сделки и как именно им противостоят.

«Мой опыт общения с банками заставляет меня сомневаться в наличии надежных методов противодействия использованию аккредитивов для сомнительных расчетов, — говорит советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов. — Имеющиеся у банков возможности помогут отсечь от таких операций лиц, которые числятся в банковских реестрах как неблагонадежные, но не смогут выявить действительную рыночную стоимость товара (недвижимости) для проведения проверки соответствия ей стоимости, указанной в договоре».