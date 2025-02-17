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Финансы ,  
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ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

ЦБ намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию положения 375-П — основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. В нем содержатся основные подходы к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание или отмывание денег, а также признаки таких транзакций.

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Фото:Midjourney

Последний раз положение 375-П обновлялось в марте 2023 года. Сейчас в документ вносятся дополнения, которые касаются как общих правил управления рисками, так и конкретных признаков сомнительных операций. РБК разбирался, чем отличается новая версия от действующей.

Контроль за операциями с цифровым рублем

В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Это уже анонсировалось: на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, который распространяет действие профильного 115-ФЗ на банки и ЦБ как на участников и оператора платформы цифрового рубля.

В пояснительной записке к новой версии 375-П ЦБ отмечает, что законопроект находится в высокой степени готовности, поэтому его положения также учтены в документе.

Например, банки как участники платформы цифрового рубля должны будут:

  • выявлять операции с цифровыми рублями, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • для выявления сомнительных операций с цифровыми рублями необходимо разработать специальную программу, в которую также должен быть включен перечень признаков сомнительных операций, установленных данным положением;
  • отказывать в проведении операций с цифровым рублем или в открытии цифрового кошелька при наличии подозрений в соответствии с 115-ФЗ.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Все формы денег равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному. Выпуском цифровых рублей и их хранением на цифровой платформе будет заниматься Банк России, коммерческим банкам отведена роль посредников между клиентами и ЦБ при проведении операций с новой формой денег. С 1 июля 2025 года предоставить возможность операций с цифровым рублем своим клиентам (при их желании) должны будут крупнейшие банки, с 1 июля 2026 года — банки с универсальной лицензией, с 1 июля 2027 года — банки с базовой лицензией.

Антитеррористические дополнения

Банк России расширил правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов, используемых для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента. Например, это статус иностранного агента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.

ЦБ также добавил один новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о транзакциях физических лиц, выявленных «на основании индикаторов», которые будет передавать в банки Росфинмониторинг. Что это за индикаторы, не уточняется. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента», — допускает генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. Он считает правильным, что регуляторы будут отдельно доводить до банков какие-то дополнительные индикаторы сомнительности.

«Очевидно, ЦБ не желает прослыть генералом, который готовится к прошлым войнам; добавление индикаторов посредством писем позволит оперативно реагировать и адаптироваться к новым вызовам, работать с чувствительной информацией, раскрытие которой в положении нецелесообразно», — поясняет эксперт.

«Детальное описание индикаторов в публичном документе могло бы дать злоумышленникам возможность адаптировать свои схемы под новые условия, а это неблагонадежно. Направление же индикаторов отдельным письмом обеспечивает большую гибкость и конфиденциальность», — говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Другие новые признаки сомнительных операций

  • Сделки с драгоценными металлами

Банки должны будут уделять особое внимание, если гражданин покупает ценности, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме, совершает сделки с драгметаллами вскоре после поступления денег на банковский счет и не хранит приобретенный актив в банке. Для юридических лиц действуют примерно такие же критерии, но еще есть порог по внесению наличных на счет для сделок — свыше 10 млн руб. в месяц. Под повышенный контроль также будут подпадать компании, резко нарастившие объемы сделок с драгоценными металлами, а также те, на чьи счета поступают деньги от контрагентов из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) по договорам купли-продажи лома драгоценных металлов.

Банк России разрабатывал такие изменения еще весной 2024 года. Это произошло после сообщений Минфина о всплеске операций по вывозу золота из России физическими лицами.

  • Ограничения для финансовых компаний из черного списка ЦБ

Еще один блок новых признаков сомнительных операций, которого ранее не было в 375-П, — транзакции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Речь идет о компаниях, включенных в черный список ЦБ, — финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах или форекс-дилерах. Регулятор предлагает считать подозрительными все операции организаций из этого списка, операции их посредников, а также переводы клиентов в пользу «нелегалов».

«Интеграция черных списков ЦБ в систему антиотмывочного контроля на практике должна повысить эффективность выявления и блокировки операций нелегальных финансовых посредников», — говорит Барабаш.

  • Повышенный контроль за распределением госсредств

Банк России предложил расширить список критериев сомнительности для операций с бюджетными деньгами. Банки смогут блокировать транзакции, если есть признаки обналичивания бюджетных средств, в том числе социальных выплат в адрес граждан. Под повышенный контроль подпадут и транзитные операции с участием бюджетных денег, если у банка появятся основания считать, что впоследствии средства будут обналичены. В изначальной версии этот блок в 375-П содержал довольно конкретные типы сделок с бюджетными средствами.

  • Ограничения для тех, кто уклоняется от налогов

ЦБ также считает, что банкам нужно пристальнее смотреть на регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых. Такие операции будут считаться сомнительными, следует из обновленной версии 375-П.

«Внесенные изменения в законодательство, в частности в сфере налогового регулирования, включая увеличение налоговой нагрузки, привели к тому, что некоторые категории лиц, такие как нотариусы и адвокаты, стали использоваться для обналичивания денежных средств, так как имеют более низкую налоговую ставку. Поэтому такая ситуация привела к необходимости ужесточения контроля над их деятельностью», — поясняет партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

Как новые правила будут работать на практике

Опрошенные РБК эксперты в целом поддерживают обновления положения 375-П.

«Добавились новые винтики, которые должны сделать финансовую систему герметичнее от злоупотреблений», — говорит Каиров. По его словам, изменения, которые намерен внедрить ЦБ, нацелены на «точечное перекрытие лазеек».

«Прогнозирую, что нагрузка на банки возрастет, не исключаю произвольную блокировку легальных переводов и случаи ложного срабатывания. Новые признаки потребуют доработки систем мониторинга», — добавляет юрист.

«Государство планомерно продолжает ужесточать контроль над незаконными доходами и расходами физических и юридических лиц. Тем не менее сейчас говорить о том, помогут или нет эти меры, преждевременно. Совершенствование нормативной базы не всегда влечет за собой сиюминутное изменение правоприменительной практики, уже не говоря о том, что нормы далеко не всегда работают так, как задумывал законодатель», — отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«В целом новые требования должны способствовать снижению объема сомнительных операций, но их эффективность будет во многом зависеть от качества реализации банками новых контрольных процедур и от способности регулятора оперативно корректировать индикаторы риска в ответ на появление новых схем отмывания и финансирования терроризма. При этом важно найти баланс между усилением контроля и сохранением нормальных условий для ведения легального бизнеса», — резюмирует Анна Барабаш.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банк России регулирование антиотмывочный закон обналичивание денег отмывание денег Банки блокировка счетов
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Банкам расширят варианты блокировок для клиентов из базы мошенников
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