ЦБ продлил Ананьеву срок для продажи «Возрождения»

У Дмитрия Ананьева есть еще более двух месяцев, чтобы снизить долю в «Возрождении», следует из отчетности банка. Возможный покупатель доли в активе — связанный с Сулейманом Керимовым фонд Bonum Capital

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

У шести кипрских офшоров, которые владеют 52,7% акций банка «Возрождение», есть время до начала июня, чтобы снизить свою долю в активе. Это следует из предписания Банка России от 6 марта 2018 года, о котором сообщается в отчетности «Возрождения» за 2017 год по МСФО. Все эти офшоры, по оценке ЦБ, входят в группу структур, связанных с бывшим собственником санируемого Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым.

6 марта «Возрождение» получило «третье предписание Банка России о снижении доли группы компаний, которые владеют совокупно долей 50,0034% акций банка (что составляет 52,73% в общем количестве обыкновенных акций), до не превышающей 10% доли в уставном капитале», говорится в отчете. Снизить долю группа компаний должна в срок «не более 90 дней с даты предписания», то есть до 4 июня 2018 года. Первое предписание о продаже доли в «Возрождении» собственники Промсвязьбанка получили в середине декабря 2017 года, сразу после начала санации ПСБ.

«Это предписание — знак акционерам, что ЦБ ждет окончательного решения и неуклонно будет добиваться его исполнения», — заявил журналистам председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович на пресс-конференции, посвященной публикации отчетности за 2017 год, передает корреспондент РБК. Юридически акционеры не контролируют «Возрождение», не осуществляют никакого контроля над операционной деятельностью банка, банк контролирует правление и совет директоров, подчеркнул Нахманович.

«Правление в декабре уже принимало решения вопреки желаниям акционеров, банк ограничил операции с компаниями Ананьевых еще до того, как это сделал ЦБ», — заявил Нахманович. По его словам, «все ОФЗ, межбанк, все сделки репо были развернуты. Более 42 млрд руб. вернулось в банк, которые были использованы для спасения ПСБ осенью в прединтеграционный период (речь идет о планируемом объединении с Промсвязьбанком, которое не состоялось).

Группе кипрских офшоров (Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD) принадлежит доля, владельцем которой ранее была Promsvyaz Capital B.V. братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (основных акционеров Промсвязьбанка). После того как ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, братья решили разделить бизнес, и банковские активы отошли Дмитрию Ананьеву. Тогда же собственники банка получили предписание от регулятора — снизить свою долю в активе до пакета, не превышающего 10% (такая норма действует в отношении акционеров банков, чьи другие банки попали под санацию или лишились лицензии).

После этого структура акционеров «Возрождения» действительно поменялась — долю 52,73% разделили между собой кипрские офшоры, причем каждый владел менее чем 10% акций. Это было сделано в рамках предпродажной подготовки, сообщал банк «Возрождение». ЦБ сообщил, что новые акционеры подконтрольны Дмитрию Ананьеву. 6 марта регулятор ограничил владельцам контрольного пакета «Возрождения» права по голосованию акциями банка.

15 марта в «Возрождении» избрали новый совет директоров, в его состав вошли представители фонда Bonum Capital, который объявил о том, что станет новым акционером банка. Возглавил совет глава фонда Bonum Capital Мурат Алиев. Фонд связывают с сенатором Сулейманом Керимовым (сам Алиев до 2013 года возглавлял департамент казначейских и торговых операций группы Керимова «Нафта-Москва»).

Кроме Bonum Capital никто не заявлял о планах приобрести долю в «Возрождении». Сейчас фонд проводит в отношении банка процедуру due diligence.​ 27 марта на пресс-конференции Нахманович говорил, что в приобретении доли в «Возрождении» заинтересовано «очень много инвесторов», среди которых «есть крупные банки — и с госучастием, и частные, есть пулы инвесторов».