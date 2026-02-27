 Перейти к основному контенту
0

В Госдуму внесли проект о страховании денег на электронных кошельках

В Госдуму внесли законопроект о страховании денег на электронных кошельках
Застраховать идентифицированные электронные кошельки предложили в Госдуме. Авторы инициативы отметили, что объем потенциального страхования незначителен, при этом по своей правовой природе ЭДС мало отличаются от других денег
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Распространить систему страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) предложили депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда. Это следует из документа, опубликованного на сайте систем обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту под номером 1162697-8 говорится, что деньги на электронных кошельках и предоплаченных картах будут приравнены к банковским вкладам, что обеспечит им страховую защиту в соответствии с ФЗ № 177-ФЗ. При этом гарантия будет распространяться на тех владельцев ЭДС, кто прошел процедуру идентификации, также под защиту не попадут электронные счета, открытые для предпринимательской деятельности.

Авторы инициативы со ссылкой на оценку Агентства по страхованию вкладов уточнили, что на 1 января 2024 года в банках — участниках системы страхования вкладов размещены электронные денежные средства всех категорий клиентов на сумму около 20 млрд руб., что составляет менее 0,1% общего объема потенциальной страховой ответственности госкорпорации.

«По своей правовой природе ЭДС мало отличаются от других денежных средств, за исключением вида договора — об оказании услуг по переводу ЭДС, который является правовым основанием для возникновения обязательств банка и соответствующих прав (требований) клиента к банку. Однако такое отличие формально не позволяет отнести ЭДС к подлежащим страхованию в соответствии с федеральным законом», — говорится в записке.

Отделившаяся от QIWI компания перезапустит электронные кошельки в России
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Авторами инициативы выступили четыре депутата из комитета Госдумы по финансовому рынку: его глава Анатолий Аксаков, первый зампред Константин Бахарев, зампред Аркадий Свистунов, член комитета Вячеслав Макаров, а также пять сенаторов: Николай Журавлев, Мухарбий Ульбашев, Анатолий Артамонов, Марина Сидухина и Сергей Карякин.

В марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что целесообразно страховать средства только на тех электронных кошельках, которые прошли идентификацию. «Потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — уточнила она. По словам главы регулятора, объемы средств на таких именных кошельках выше, чем на анонимных.

21 февраля того же года Банк России заявил, что готов рассмотреть идею страхования электронных кошельков. Ранее в тот же день регулятор отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка, объяснив свое решение тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илья Трапезников
Вклады страхование вкладов электронные деньги Госдума Анатолий Аксаков
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
