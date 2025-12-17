Отделившаяся от QIWI компания перезапустит электронные кошельки в России

АО «Киви» перезапустила электронный кошелек после отзыва лицензии у Qiwi Банка в 2024 году. Международным партнером сервиса выступил сервис Qiwi Kazakhstan, вошедший в международный периметр группы Qiwi после раздела бизнеса

Компания АО «Киви», которая консолидировала российские активы после раздела международной платежной группы QIWI и не смогла сохранить лицензию QIWI Банка, возвращается на рынок с новым платежным проектом. Она перезапустила электронный кошелек на базе банка «Евроальянс», принадлежащим микрофинансовой компании «Займер». Об этом РБК рассказали представители компаний.

Новый кошелек получил название Qplus. Он позволит переводить, хранить денежные средства и совершать платежи, его пользователи также смогут выпустить виртуальную зарубежную карту в тенге, которую можно пополнять в рублях. Международным партнером Qplus заявлена платежная система Qiwi Kazakhstan — это дочерняя структура международной группы NanduQ (до августа 2024 года называлась QIWI).

Как глобальная QIWI ушла из России, а российская потеряла главный актив Группа QIWI разделила бизнес на российский и международный в январе 2024 года. Российские активы были консолидированны в АО «Киви» и проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет экс-глава QIWI Андрей Протопопов. В структуре российского бизнеса остались QIWI Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие сервисы. Международные активы остались в контуре Qiwi Plc (в августе 2024 года сменила название на NanduQ) — это международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. Почти сразу после сделки, в феврале 2024-го, Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Как поясняли в ЦБ, кредитная организация нарушала требования законодательства, в том числе переводила средства криптообменникам, а его действия по открытию QIWI-кошельков создавали «значительные риски для граждан». Тогда же выяснилось, что деньги граждан на электронных кошельках не попадают по страхование вкладов. После отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выполнявшее функции временной администрации, пыталось оспорить в суде и развернуть сделку по разделу бизнеса QIWI. В первой инстанции суд отклонил требования АСВ, хотя представители агентства настаивали на привлечении к ответвенности сооснователя QIWI Сергея Солонина, который сохранил долю в международном бизнесе группы. Дело не устояло и в апелляции, и в итоге QIWI Банк был ликвидирован без последствий. Часть держателей кошельков смогли получить страховое возмещение.

Что известно о новом проекте

Чтобы открыть кошелек Qplus, нужно зарегистрироваться в приложении или на сайте кошелька по номеру телефона. Доступ к полноценному функционалу возможен после упрощенной идентификации через мобильного оператора, а в первом квартале 2026 года добавится и идентификация через Госуслуги. Один пользователь сможет зарегистрировать только один кошелек — в компании такое ограничение объяснили мерами безопасности. Клиент Qplus не будет становиться клиентом банка «Евроальянс» автоматически.

Представитель Qplus уточнил, что перевод денег по виртуальным зарубежным картам будет происходить моментально. Конвертация из рублей в тенге будет проводиться по внутреннему курсу партнера, оказывающего услуги трансграничного перевода, то есть Qiwi Kazakhstan.

«Оператором кошелька выступает банк «Евроальянс» в технологическом партнерстве с АО «КИВИ». Совместно мы видим Qplus как экосистемный финтех-продукт, внутри которого любой пользователь сможет свободно распоряжаться своими финансами и закрывать свои потребности: будь то оплата интернета, удобный быстрый кредит или выпуск долларовой карты для зарубежных поездок», — сказал РБК представитель АО «Киви»

Зампред правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов тоже отметил, что видит Qplus как экосистемный продукт, который сможет «удовлетворить запросы разных пользователей — от геймеров и путешественников, кому важно быстро и удобно оплачивать сервисы и услуги за рубежом, до тех, кому важны удобство и доступность повседневных платежей и переводов». По его словам, функицонал кошелька будет развиваться, и со временем в него в том числе добавится возможность совершать трансграничные переводы.

Группе "Займер" это партнерство нужно, чтобы расширить бизнес за пределы кредитования и предложить клиентам удобные платежные сервисы на базе собственного банка «Евроальянс», сказал РБК генеральный директор ПАО МФК «Займер» Роман Макаров: «Экспертиза специалистов "Киви" позволяет быстро запустить электронный кошелек и другие современные платежные продукты, включая решения для бизнеса». По словам Макарова, платежные сервисы и транзакционный бизнес в целом оцениваются рынком по гораздо более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование, поэтому по мере роста клиентской базы и объемов транзакций это направление может заметно повысить общую оценку бизнеса "Займера" и стать одним из ключевых драйверов роста акционерной стоимости группы.

МФК «Займер» приобрела «Евроальянс» в июне этого года. По данным banki.ru, на 1 ноября он занимал 273 место по активам в России (2,2 млрд руб.) и 212 по капиталу (1,4 млрд руб.).