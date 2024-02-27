Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил в ОАЭ финтех-сервис для инвесторов

Экс-глава Tinkoff Private Илья Опренко с партнерами создал в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием. Она рассчитана на состоятельных россиян и жителей одного из регионов глобального Юга с чеком от $250 тыс. до $10 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывший руководитель Tinkoff Private Илья Опренко, покинувший «Тинькофф» в августе прошлого года, вместе с партнерами запустил международную цифровую платформу по управлению благосостоянием Skyfort. Головная компания Skyfort Capital зарегистрирована в Дубае (ОАЭ) и имеет брокерскую лицензию в специальной зоне для финансовых организаций (ADGM), расположенной в Абу-Даби, рассказал Опренко РБК. Сервис планирует работать с клиентами из России, стран постсоветского пространства и из государств так называемого глобального Юга.

Сооснователями вместе с Опренко стали бывший управляющий директор и партнер консалтинговых компаний BCG и Oliver Wyman Сергей Ишков и предприниматель Игорь Смирнов. Сумма инвестиций в проект не раскрывается, но в него вложены собственные средства сооснователей, а также других частных инвесторов (их круг Опренко описывает как friends & family — так обычно называют круг близких знакомых, инвестирующих в стартапы на первых этапах развития). Контролирующим акционером компании является Опренко, в ней работают 25–26 человек в штате, около 15 человек на фрилансе помогали в запуске инвестплатформы. Команда разбросана по России и миру, рассказал Опренко.

«К «Тинькофф» это не имеет никакого отношения», — подчеркнул он. Привлеченных средств должно хватить «на закрытие потребностей в течение как минимум трех лет, включая международную экспансию, создание платформы и приобретение юридической инфраструктуры».

«У Тинькофф Банка было все для того, чтобы стать успешным необанком в глобальном масштабе. Но после 2022 года об этих перспективах пришлось забыть. Стало понятно, что бизнес откатился примерно на десять лет назад в своем развитии с точки зрения инфраструктуры», — считает Опренко. Тинькофф Банк попал под санкции Евросоюза в феврале 2023 года, а под санкции США — в июле. «В какой-то момент я понял, что если хочешь что-то сделать, то сделай сам», — объяснил собственную мотивацию Опренко.

Это не первый заграничный финтех-сервис, который создали бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» после ввода масштабных санкций на российскую финансовую систему. Так, летом 2022 года бывший co-CEO (соруководитель) «Тинькофф» Павел Федоров вместе с экс-председателем совета директоров Тинькофф Банка Георгием Чесаковым и консультантом Раффи Монтемайором запустили на Филиппинах банковский стартап Salmon, а затем для его развития купили местный банк.

Как работать за пределами России с богатыми россиянами и не только

Skyfort, по описанию Опренко, — цифровая платформа для состоятельных и affluent-клиентов (премиальные), а также для их управляющих, с помощью которой те смогут через единое «окно» управлять своими активами и участвовать в сделках на рынках капитала. Целевой сегмент — клиенты с чеком от $1 млн до $10 млн, в основном до $5 млн, а также affluent-клиенты — люди с состоянием от $250 тыс. до $1 млн. Это «самый перспективный, недообслуженный и быстро растущий сегмент в мире», объяснил Опренко. Сделки Skyfort планирует проводить через инфраструктуру стран Европы, США, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Глобально идея заключается в том, чтобы на платформе мы предоставляли все продукты, услуги, инфраструктуру, все, что нужно управляющему и состоятельному клиенту, чтобы управлять своим капиталом по всему миру», — сказал он. Сервис будет работать и на традиционном рынке ценных бумаг, и на private markets (недвижимость, венчур, хедж-фонды, private credit и т.д.), а также, возможно, в сегменте криптовалют — в зависимости от регулирования в той или иной юрисдикции.

На первом этапе проект сфокусируется на работе с клиентами из России, а также из стран бывшего СССР. «Мы уже начали работу в России и сейчас делаем шаги в странах постсоветского пространства, в частности в Казахстане, Армении, Грузии, Узбекистане и Азербайджане. Этот этап продлится в течение первого полугодия или трех кварталов 2024 года», — пояснил Опренко. Однако вокруг только российских клиентов нельзя построить большой бизнес, поэтому основатели сервиса целятся в развивающиеся рынки, «где состоятельных клиентов не меньше, но они не подвержены такому количеству ограничений».

Skyfort планирует выйти в один из трех регионов глобального Юга, но не на рынки Индии и Китая — это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка или Латинская Америка. По словам Опренко, с большой долей вероятности это будет Ближний Восток и Африка. «Эти регионы нам интересны в первую очередь с точки зрения привлечения местных клиентов, то есть состоятельных людей, которыми активно прирастают эти страны», — объяснил Опренко. По его словам, у клиентов из других стран есть активный запрос на качественный сервис, который давно предоставляет российский рынок, продолжает Опренко: «Я это называю русский сервисный арбитраж — когда у тебя есть очень качественные люди по относительно небольшой цене в долларовом выражении, и ты можешь транслировать этот опыт и преимущество вовне».

Что касается российских клиентов, то сейчас они испытывают сложности с поиском инфраструктуры за пределами России, а в России безопасных способов прямого участия в американском рынке ценных бумаг не осталось, отмечает Опренко. С ними готовы работать брокеры из ОАЭ, некоторых стран бывшего СССР, в основном Средней Азии, Закавказья, есть варианты в Сингапуре, Гонконге и в перспективе на Маврикии. С россиянами продолжают работать Interactive Brokers и некоторые европейские брокеры не первого порядка, однако они требуют как минимум вид на жительство (ВНЖ) другой страны, указал экс-глава Tinkoff Private.

«В целом мир российского клиента за пределами России достаточно шаткий, и правила игры постоянно меняются. Концепцию безопасной гавани клиентам из России нужно забыть. Поэтому решение здесь одно — диверсификация и постоянная информированность о происходящем. Нужно следить за регуляторикой и за тем, что говорят местные власти», — рассуждает Опренко. Если раньше достаточно было иметь два брокерских счета и несколько банковских счетов в Великобритании или Швейцарии, то теперь зачастую у клиентов четыре-пять банковских счетов, три-четыре брокерских, и они вынуждены постоянно распределять свои активы между этими юрисдикциями, чтобы в какой-то момент под ограничениями конкретной страны не потерять существенную часть капитала, описывает он ситуацию.

«Я не вижу никаких перспектив улучшения этой ситуации в ближайшее время. Скорее вижу перспективы ее ухудшения. Это как в игре — островки уходят из-под ног, и ты все время должен прыгать с одного островка на другой, чтобы не упасть в лаву», — сравнивает Опренко.

Есть ли перспективы у такого сервиса

Именно в планируемом диапазоне «благосостояний» будет достаточно спроса на инвестиции за рубежом, считает глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев: «Такая категория клиентов опасается, что их инвестиции могут быть заморожены при наложении санкций на российские финансовые институты. Для инвестиций через европейских брокеров необходим ВНЖ и желательно проживать в еврозоне. Инвестиции через ОАЭ решат эти проблемы».

По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, сейчас на рынке управления благосостоянием присутствуют сразу два российских крупных розничных участника, которые не афишируют связанность со своими российскими юридическими лицами, но тем не менее во многом используют их технологическую платформу.

Такой сервис может пользоваться спросом в первую очередь у клиентов с российским паспортом, более того, у клиентов, которые приобрели на законных основаниях второй паспорт какой-нибудь из среднеазиатских республик, полагает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он напоминает, что крупнейшие компании по управлению активами, в первую очередь европейские и американские, прекратили в той или иной степени сотрудничество и взаимодействие с российскими клиентами, а те, которые продолжили оказывать такие услуги и открывать счета россиянам, сильно их ограничивают. Например, нет возможности получать рыночные данные в режиме реального времени, нет возможности использовать заемные кредиты. «Если такая структура поможет избежать все эти ограничения, то это, наверное, действительно будет востребовано на рынке», — допускает Леснов.

Сможет ли проект масштабироваться в иные регионы, покажет время — ОАЭ прикладывают много усилий, чтобы быть привлекательными с этой точки зрения для инвесторов, рассуждает Херсонцев. «С учетом того, что США и Европа усиливают вторичные санкции, а клиентами будут граждане РФ, у клиентов из других стран появляются риски, что проект может случайно попасть под такие санкции из-за конкретного клиента и все средства будут заморожены», — предупреждает Херсонцев. Он добавляет, что, если удастся убедить регуляторов в строгости комплаенса и соблюдать его, проблем с развитием быть не должно.

Традиционно в сегменте управления благосостоянием важны физическая поддержка клиентов и умение говорить с ними на одном языке, рассуждает Майоров о перспективах проекта на иностранных рынках. Он считает, что «сервис компании с русскими корнями, вероятнее всего, будет занимать высокую долю на рынке российских эмигрантов, но вряд ли покажет аналогичный результат для иных клиентов».

«После санкций на СПБ Биржу у российских инвесторов сократилось число вариантов для инвестиций за рубежом, и они сейчас активно ищут замену. Поэтому сервис может пользоваться у них спросом, но есть санкционные и регуляторные риски», — добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Они могут возникнуть в случае высокой доли российских клиентов, отмечает он, в том числе и в ОАЭ.