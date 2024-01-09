Минэкономики предложило реформу инвестиций в стартапы через товарищества

Минэкономики предложило изменить формат инвестиционных товариществ в России, в том числе разрешив привлекать в них физлиц и инвестфонды. Изменения должны компенсировать резкое падение рынка прямых и венчурных инвестиций

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития предложило разрешить участвовать в инвестиционных товариществах не только компаниям и в определенных случаях некоммерческим организациям, как это предусматривает текущее законодательство, но и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, инвестиционным фондам и управляющим товарищам (участники товариществ, которые в отличие от товарищей-вкладчиков обладают управленческими функциями). При формировании законодательства об инвестиционных товариществах в 2011 году физлица допускались к участию в них, однако уже с 2014 года это стало запрещено.

Расширение списка участников инвесттовариществ прописано в разработанных министерством поправках к закону «Об инвестиционном товариществе» и законодательству о нотариате (текст есть у РБК, подлинность подтвердили в Минэкономики). Представитель министерства пояснил, что в ближайшее время документ будет опубликован на портале правовых актов. Ожидается, что поправки будут приняты и вступят в силу во второй половине года.

Физлицо для участия в инвестиционном товариществе должно соответствовать требованиям Центробанка для квалифицированных инвесторов (особый статус, присваиваемый физическим лицам в зависимости от размера имущества, образования, опыта работы на рынке ценных бумаг; по текущим условиям, на его получение могут рассчитывать, в частности, владельцы активов на сумму не менее 6 млн руб.).

Что такое инвестиционное товарищество Инвестиционное товарищество — разновидность договора простого товарищества, фактически аналог зарубежного ограниченного партнерства (англ. Limited Liability Partnership). Изначально эта форма была специально создана для специалистов, которым не позволялось создавать компании Limited (Ltd) в связи с родом их деятельности, например для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. Сейчас законодательство западных стран предусматривает меньший контроль со стороны государства за созданием и деятельностью таких компаний, чем при учреждении и деятельности акционерных обществ. В России закон об инвестиционном товариществе был принят в 2011 году, он вводит понятие «совместная инвестиционная деятельность». Она осуществляется на основании договора инвестиционного товарищества в отношении приобретения, отчуждения не обращающихся на организованном рынке акций, облигаций компаний, товариществ, финансовых инструментов срочных сделок, а также долей в хозяйственных партнерствах. Такая форма, в частности, создавалась для развития в стране прямого и венчурного финансирования.

Как хотят реформировать инвесттоварищества

Разрешить приобретать и отчуждать за счет общего имущества товарищей недвижимость, права требования по договорам займа, совершать обеспечительные сделки и др.

Разрешить создавать специальный вид организаций — инвестиционное товарищество в сфере инвестирования в финансовые инструменты, которое может вкладывать общее имущество в рыночные финансовые инструменты (акции, депозитарные расписки на акции, облигации), доли в капитале российских и иностранных компаний, паи паевых фондов, другие инвестиционные товарищества, иностранные структуры без юрлица, а также в денежные средства.

Ввести ограничения для инвестиций в такие ценные бумаги на уровне максимум 20% от общего имущества. Бумаги компаний высокотехнологичного сектора равно как и выпущенные компанией, в которой у инвестиционного товарищества была доля до момента ее допуска на биржу, под ограничения не подпадают. Как пояснил РБК представитель Минэкономразвития, 20-процентное ограничение доли связано с необходимостью поддержки инвестиционных товариществ, осуществляющих венчурные инвестиции в технологические проекты на длительный срок, а также ограничения участия тех, кто совершает сделки по купле-продаже ценных бумаг на короткий период, исходя из спекулятивной стратегии, а не инвестиционной.

Отменить ограничение, по которому инвестиционные товарищества с обособленным имуществом (аналог зарубежных компаний с сегрегированными портфелями, SPC) можно создать, только если управляющим товарищем выступает УК Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) или связанные с ним компании.

Отменить ограничение, по которому управляющий товарищ не может участвовать одновременно в двух и более товариществах, если хотя бы одно из них содержит запрет на такое участие.

Отказаться от ограничения максимального срока действия договора инвестиционного товарищества в 15 лет.

Сведения о договорах инвестиционного товарищества могут включаться в специальный реестр, порядок создания и ведения которого, как и получения сведений из него, должно будет определить правительство.

Зачем нужны изменения

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, принятый в 2011 году закон «Об инвестиционном товариществе» позволил создать условия для проектов в этой сфере. Но, по данным Федеральной нотариальной палаты, на 3 февраля 2023 года в России насчитывалось не более 140 удостоверенных нотариусами договоров инвестиционного товарищества, что связано со сложностями, выявленными в ходе применения закона. Среди них упоминаются «излишние ограничения» на участие в инвестиционных товариществах, которые сейчас действуют в том числе для бизнес-ангелов, паевых инвестфондов, негосударственных пенсионных фондов и др. Кроме того, мешают ограничения при выборе объектов инвестирования и разные процедурные моменты.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В Минэкономразвития рассчитывают, что реализация положений законопроекта

позволит расширить число участников инвестиционных товариществ;

сделает более удобными коллективные инвестиции в венчурные проекты и другие инвестфонды, структурированные в форме инвестиционных товариществ;

укрепит доверие инвестсообщества к российской правовой системе.

В пояснительной записке отмечается, что формат инвестиционного товарищества в сфере инвестирования в финансовые инструменты необходим для привлечения средств институциональных инвесторов (банков, негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестфондов, страховых компаний и т.д.) для прямых и венчурных инвестиций.

Рынок венчурных и прямых инвестиций обеспечивает рост наиболее динамичных секторов экономики, пишут авторы законопроекта. Но за 2022 год этот рынок в России снизился и по объему инвестиционных средств, и по числу инвестиций. После начала военной операции на Украине венчурный рынок России обновил антирекорд как минимум с 2016 года: так, в первом полугодии 2022-го он сократился вдвое.

«Работаем совместно с Минэкономразвития и всеми заинтересованными сторонами для развития законодательства и нормативной базы. Поддерживаем расширение возможностей для участников рынка, в том числе на основе сформированных РФПИ лучших практик», — прокомментировали инициативу Минэка в РФПИ.

По словам сооснователя венчурного клуба «Синдикат» Анны Морозовой, законопроект предлагает «важные фундаментальные изменения, которые позволят хотя бы немного облегчить структурирование инвестиционных сделок для бизнес-ангелов». «На практике частные инвесторы часто заходят в сделки синдикатами, то есть коллективной инвестицией. Можно заходить напрямую, покупая долю в стартапе, но тогда количество участников компании будет раздуто, что даст много сложностей в ее управлении, а стартапу важно быть гибким и быстрорастущим. С точки зрения управления и структурирования сделки гораздо проще создать для инвесторов отдельную организацию, принадлежащую им в пропорции согласно их инвестициям, которая и войдет в тело стартапа. Но до сих пор привлекать физлиц в инвесттоварищества было нельзя», — рассуждает Морозова.

По мнению партнера Kama Flow Павла Охонина, существующий сейчас запрет на прямое участие физлиц в инвестиционных товариществах не позволял квалифицированным инвесторам диверсифицировать свой портфель. «Допуск квалифицированных инвесторов до прямого участия в инвестиционных товариществах позволит им, с одной стороны, вкладывать средства по портфельному принципу, с другой — существенно увеличить объем российского рынка прямых инвестиций», — считает он. По словам Охонина, тот факт, что сейчас договоры инвестиционного товарищества не применяются к физлицам, создает «существенные правовые проблемы». «Физлица сейчас входят в компании, инвестируя напрямую. В последующем большое количество физлиц в капитале может разрушить сущностное понятие акционера как собственника, что может негативно сказаться на и так неоднозначном балансе ответственности между акционерами и менеджментом в судебной практике», — рассуждает партнер Kama Flow.

Аналитик Advance Capital Павел Терентьев также считает, что предложенные меры значительно расширят круг потенциальных венчурных инвесторов и могут повысить привлекательность инвестиционного товарищества в качестве формы объединения.

Впрочем, руководитель спецпроектов RU-CENTER Алексей Замесов называет инвестиционное товарищество очень специфической организационно-правовой формой. «В некоторых сделках участники отвечают всем имуществом, а для физлица такие риски скорее неприемлемы, он будет стараться избегать их, участвуя в сделке через юрлицо, даже если была бы законодательная возможность участвовать напрямую, — поясняет он. — То есть нельзя сказать, что для развития этого формата есть какие-то барьеры и открытие возможности участия физлицам даст второе дыхание для предпринимательства в этом формате». Замесов предполагает, что речь может идти скорее «о крайне специфических сценариях, при которых контрагенты товариществ хотят уменьшить риски, требуя прямого участия физлиц со стороны товариществ».