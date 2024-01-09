 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Минэкономики предложило реформу инвестиций в стартапы через товарищества

Минэк предложил разрешить физлицам участвовать в инвестиционных товариществах
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Минэкономики предложило изменить формат инвестиционных товариществ в России, в том числе разрешив привлекать в них физлиц и инвестфонды. Изменения должны компенсировать резкое падение рынка прямых и венчурных инвестиций
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития предложило разрешить участвовать в инвестиционных товариществах не только компаниям и в определенных случаях некоммерческим организациям, как это предусматривает текущее законодательство, но и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, инвестиционным фондам и управляющим товарищам (участники товариществ, которые в отличие от товарищей-вкладчиков обладают управленческими функциями). При формировании законодательства об инвестиционных товариществах в 2011 году физлица допускались к участию в них, однако уже с 2014 года это стало запрещено.

Расширение списка участников инвесттовариществ прописано в разработанных министерством поправках к закону «Об инвестиционном товариществе» и законодательству о нотариате (текст есть у РБК, подлинность подтвердили в Минэкономики). Представитель министерства пояснил, что в ближайшее время документ будет опубликован на портале правовых актов. Ожидается, что поправки будут приняты и вступят в силу во второй половине года.

Физлицо для участия в инвестиционном товариществе должно соответствовать требованиям Центробанка для квалифицированных инвесторов (особый статус, присваиваемый физическим лицам в зависимости от размера имущества, образования, опыта работы на рынке ценных бумаг; по текущим условиям, на его получение могут рассчитывать, в частности, владельцы активов на сумму не менее 6 млн руб.).

Что такое инвестиционное товарищество

Инвестиционное товарищество — разновидность договора простого товарищества, фактически аналог зарубежного ограниченного партнерства (англ. Limited Liability Partnership). Изначально эта форма была специально создана для специалистов, которым не позволялось создавать компании Limited (Ltd) в связи с родом их деятельности, например для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. Сейчас законодательство западных стран предусматривает меньший контроль со стороны государства за созданием и деятельностью таких компаний, чем при учреждении и деятельности акционерных обществ.

В России закон об инвестиционном товариществе был принят в 2011 году, он вводит понятие «совместная инвестиционная деятельность». Она осуществляется на основании договора инвестиционного товарищества в отношении приобретения, отчуждения не обращающихся на организованном рынке акций, облигаций компаний, товариществ, финансовых инструментов срочных сделок, а также долей в хозяйственных партнерствах. Такая форма, в частности, создавалась для развития в стране прямого и венчурного финансирования.

Как хотят реформировать инвесттоварищества

  • Разрешить приобретать и отчуждать за счет общего имущества товарищей недвижимость, права требования по договорам займа, совершать обеспечительные сделки и др.
  • Разрешить создавать специальный вид организаций — инвестиционное товарищество в сфере инвестирования в финансовые инструменты, которое может вкладывать общее имущество в рыночные финансовые инструменты (акции, депозитарные расписки на акции, облигации), доли в капитале российских и иностранных компаний, паи паевых фондов, другие инвестиционные товарищества, иностранные структуры без юрлица, а также в денежные средства.
  • Ввести ограничения для инвестиций в такие ценные бумаги на уровне максимум 20% от общего имущества. Бумаги компаний высокотехнологичного сектора равно как и выпущенные компанией, в которой у инвестиционного товарищества была доля до момента ее допуска на биржу, под ограничения не подпадают. Как пояснил РБК представитель Минэкономразвития, 20-процентное ограничение доли связано с необходимостью поддержки инвестиционных товариществ, осуществляющих венчурные инвестиции в технологические проекты на длительный срок, а также ограничения участия тех, кто совершает сделки по купле-продаже ценных бумаг на короткий период, исходя из спекулятивной стратегии, а не инвестиционной.
  • Отменить ограничение, по которому инвестиционные товарищества с обособленным имуществом (аналог зарубежных компаний с сегрегированными портфелями, SPC) можно создать, только если управляющим товарищем выступает УК Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) или связанные с ним компании.
  • Отменить ограничение, по которому управляющий товарищ не может участвовать одновременно в двух и более товариществах, если хотя бы одно из них содержит запрет на такое участие.
  • Отказаться от ограничения максимального срока действия договора инвестиционного товарищества в 15 лет.
  • Сведения о договорах инвестиционного товарищества могут включаться в специальный реестр, порядок создания и ведения которого, как и получения сведений из него, должно будет определить правительство.

Зачем нужны изменения

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, принятый в 2011 году закон «Об инвестиционном товариществе» позволил создать условия для проектов в этой сфере. Но, по данным Федеральной нотариальной палаты, на 3 февраля 2023 года в России насчитывалось не более 140 удостоверенных нотариусами договоров инвестиционного товарищества, что связано со сложностями, выявленными в ходе применения закона. Среди них упоминаются «излишние ограничения» на участие в инвестиционных товариществах, которые сейчас действуют в том числе для бизнес-ангелов, паевых инвестфондов, негосударственных пенсионных фондов и др. Кроме того, мешают ограничения при выборе объектов инвестирования и разные процедурные моменты.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

ВЭБ запустит венчурные инвестиции, в том числе в разработку дронов
Финансы
Фото:Роман Пименов / ТАСС

В Минэкономразвития рассчитывают, что реализация положений законопроекта

  • позволит расширить число участников инвестиционных товариществ;
  • сделает более удобными коллективные инвестиции в венчурные проекты и другие инвестфонды, структурированные в форме инвестиционных товариществ;
  • укрепит доверие инвестсообщества к российской правовой системе.

В пояснительной записке отмечается, что формат инвестиционного товарищества в сфере инвестирования в финансовые инструменты необходим для привлечения средств институциональных инвесторов (банков, негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестфондов, страховых компаний и т.д.) для прямых и венчурных инвестиций.

Рынок венчурных и прямых инвестиций обеспечивает рост наиболее динамичных секторов экономики, пишут авторы законопроекта. Но за 2022 год этот рынок в России снизился и по объему инвестиционных средств, и по числу инвестиций. После начала военной операции на Украине венчурный рынок России обновил антирекорд как минимум с 2016 года: так, в первом полугодии 2022-го он сократился вдвое.

«Работаем совместно с Минэкономразвития и всеми заинтересованными сторонами для развития законодательства и нормативной базы. Поддерживаем расширение возможностей для участников рынка, в том числе на основе сформированных РФПИ лучших практик», — прокомментировали инициативу Минэка в РФПИ.

По словам сооснователя венчурного клуба «Синдикат» Анны Морозовой, законопроект предлагает «важные фундаментальные изменения, которые позволят хотя бы немного облегчить структурирование инвестиционных сделок для бизнес-ангелов». «На практике частные инвесторы часто заходят в сделки синдикатами, то есть коллективной инвестицией. Можно заходить напрямую, покупая долю в стартапе, но тогда количество участников компании будет раздуто, что даст много сложностей в ее управлении, а стартапу важно быть гибким и быстрорастущим. С точки зрения управления и структурирования сделки гораздо проще создать для инвесторов отдельную организацию, принадлежащую им в пропорции согласно их инвестициям, которая и войдет в тело стартапа. Но до сих пор привлекать физлиц в инвесттоварищества было нельзя», — рассуждает Морозова.

Венчуры фокусируются на конкретном
Бизнес
Иллюстрация: сгенерирована Kandinsky 2.1

По мнению партнера Kama Flow Павла Охонина, существующий сейчас запрет на прямое участие физлиц в инвестиционных товариществах не позволял квалифицированным инвесторам диверсифицировать свой портфель. «Допуск квалифицированных инвесторов до прямого участия в инвестиционных товариществах позволит им, с одной стороны, вкладывать средства по портфельному принципу, с другой — существенно увеличить объем российского рынка прямых инвестиций», — считает он. По словам Охонина, тот факт, что сейчас договоры инвестиционного товарищества не применяются к физлицам, создает «существенные правовые проблемы». «Физлица сейчас входят в компании, инвестируя напрямую. В последующем большое количество физлиц в капитале может разрушить сущностное понятие акционера как собственника, что может негативно сказаться на и так неоднозначном балансе ответственности между акционерами и менеджментом в судебной практике», — рассуждает партнер Kama Flow.

Аналитик Advance Capital Павел Терентьев также считает, что предложенные меры значительно расширят круг потенциальных венчурных инвесторов и могут повысить привлекательность инвестиционного товарищества в качестве формы объединения.

Впрочем, руководитель спецпроектов RU-CENTER Алексей Замесов называет инвестиционное товарищество очень специфической организационно-правовой формой. «В некоторых сделках участники отвечают всем имуществом, а для физлица такие риски скорее неприемлемы, он будет стараться избегать их, участвуя в сделке через юрлицо, даже если была бы законодательная возможность участвовать напрямую, — поясняет он. — То есть нельзя сказать, что для развития этого формата есть какие-то барьеры и открытие возможности участия физлицам даст второе дыхание для предпринимательства в этом формате». Замесов предполагает, что речь может идти скорее «о крайне специфических сценариях, при которых контрагенты товариществ хотят уменьшить риски, требуя прямого участия физлиц со стороны товариществ».

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Инна Деготькова Инна Деготькова
инвестиии Минэкономразвития законопроект стартапы
Материалы по теме
Фонд Тихоновой и Поповой инвестировал в производство электротехники
Бизнес
В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин
Экономика
ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Как выглядел Подольск без отопления и горячей воды. Видео Общество, 10:15
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП Общество, 10:13
В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон Общество, 10:12
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open Спорт, 10:11
«Ъ» узнал о получении лицензий в Индии двумя российскими банками Экономика, 10:10
Как избавить клиента от мук выбора. Упрощаем все, что можно упростить Pro, 10:09
Призер Олимпиады по спортивной гимнастике объявил о завершении карьеры Спорт, 10:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
СК завел еще одно уголовное дело после отключения отопления в Подольске Общество, 10:01
ПИФы в декабре 2023 года вновь зафиксировали рекордный приток средств Инвестиции, 10:01
Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9 Бизнес, 09:48
Панарин обошел Ларионова по числу голевых передач за карьеру в НХЛ Спорт, 09:43
Россияне чаще других иностранцев посещали Казахстан в 2023 году Общество, 09:32
Власти не продлили некоторые льготы при госзакупках. Что изменилось Pro, 09:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:20