ЦБ сообщил о нехватке денег иностранцев для обмена активов инвесторов
Схема обмена активами, покрывающая заморозку бумаг некрупных инвесторов, не решит все их проблемы. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом», передает корреспондент РБК.
«Мы сейчас выпускаем только в размере 100 тыс. руб., и, конечно, это не закроет все проблемы инвесторов, у которых заморожены активы. Будем думать дальше, что еще можно будет сделать», — отметила Шишлянникова.
«На счетах у нас значительно больше активов, когда мы говорим о заблокированных. Денег на счетах типа «С», наверное, недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть эту историю», — заключила директор департамента ЦБ.
8 ноября президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Предполагается, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. Сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, говорится в указе.
В первую очередь под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Заместитель министра финансов Иван Чебесков ранее говорил, что надеется, что обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. ЦБ более пессимистичен в своих прогнозах: Шишлянникова считает, что история с обменом активов продолжится и в 2025 году.
В целом ЦБ видит интерес иностранцев к процедуре обмена, сказала Шишлянникова. На счетах «С» находятся доходы зарубежных институциональных инвесторов, и они проявляли интерес к тому, чтобы поменять их на какие-то другие активы, рассказала глава департамента ЦБ. Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ликвидности », — уточнила Шишлянникова.
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