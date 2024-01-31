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Война санкций ,  
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ЦБ сообщил о нехватке денег иностранцев для обмена активов инвесторов

ЦБ: денег иностранцев на счетах типа «С» может не хватить для обмена активов
Сюжет
Война санкций
Заработавшая схема обмена активами не покроет потребности всех инвесторов с замороженными бумагами, признали в ЦБ. Регулятор рассмотрит дополнительные варианты решения этой проблемы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Схема обмена активами, покрывающая заморозку бумаг некрупных инвесторов, не решит все их проблемы. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом», передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас выпускаем только в размере 100 тыс. руб., и, конечно, это не закроет все проблемы инвесторов, у которых заморожены активы. Будем думать дальше, что еще можно будет сделать», — отметила Шишлянникова.

«На счетах у нас значительно больше активов, когда мы говорим о заблокированных. Денег на счетах типа «С», наверное, недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть эту историю», — заключила директор департамента ЦБ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

8 ноября президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Предполагается, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. Сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, говорится в указе.

В первую очередь под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Заместитель министра финансов Иван Чебесков ранее говорил, что надеется, что обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. ЦБ более пессимистичен в своих прогнозах: Шишлянникова считает, что история с обменом активов продолжится и в 2025 году.

В целом ЦБ видит интерес иностранцев к процедуре обмена, сказала Шишлянникова. На счетах «С» находятся доходы зарубежных институциональных инвесторов, и они проявляли интерес к тому, чтобы поменять их на какие-то другие активы, рассказала глава департамента ЦБ. Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ликвидности », — уточнила Шишлянникова.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции Банк России заморозка счетов обмен активами
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