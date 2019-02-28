Рост чистой прибыли Сбербанка замедлился в 2018 году

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года составила 831,7 млрд руб. Это на 11% выше показателя 2017 года и выше того результата, на который рассчитывали аналитики. Тем не менее годом ранее рост составлял 38%. Консолидированная финансовая отчетность (.pdf) размещена на сайте кредитной организации.

В 2017 году по сравнению с 2016-м чистая прибыль выросла на 38%, с 541 млрд до 748,7 млрд руб.

В четвертом квартале прошлого года Сбербанк заработал на 2,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, — 176,2 млрд руб. Эксперты же ранее ожидали, что годовая прибыль крупнейшего российского банка составит 831,5 млрд руб., а квартальная — 176,5 млрд руб.

Вклады населения в 2018 году увеличились на 9,9% и по состоянию на середину декабря составляли 13,5 трлн руб.

Прибыль кредитной организации от международного бизнеса сократилась за 2018 год в три раза, до 10,8 млрд руб. (до налогообложения). В 2017 году этот показатель составил 32,7 млрд руб. Сокращение прибыли от международного бизнеса связано с продажей турецкого Denizbank, сделку по которому российский банк планирует закрыть в первой половине 2019 года.