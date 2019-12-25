Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

У граждан стало меньше возможностей размещать деньги на депозитах и счетах в банках, констатировал ЦБ. Ситуация ухудшилась из-за низких доходов населения

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В 2018 году доля взрослого населения, размещающего средства в банках, микрофинансовых компаниях или кредитных кооперативах, сократилась на 3,4 п.п., до 35,4%, сообщил ЦБ в новом «Обзоре состояния финансовой доступности», опубликованном 25 декабря. Доля банковских вкладчиков также упала — до 34,6%.

Динамика объясняется неизменностью доходов населения, «у граждан просто нет средств, чтобы сберегать, все доходы идут на текущее потребление», констатировал регулятор. Исследование проводилось в мае—июне 2019 года в 150 населенных пунктах в 42 регионах из всех федеральных округов, отмечает ЦБ. В нем участвовали 1,8 тыс. человек.

Согласно опросу, 68,1% из тех, кто так и не стал вкладчиком, не имеют достаточно сбережений, 16% не доверяют банкам, а 12,7% считают ставки по банковским депозитам непривлекательными. Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом. Вырос и общий объем размещенных в банках средств: в 2018 году он достиг 28,46 трлн руб.

Доля граждан, которые активно используют банковские счета (проводят хотя бы три операции в месяц), в 2018 году упала на 8 п.п., до 54%. Основная причина неиспользования счетов — отсутствие средств на них, говорится в обзоре. Этот аргумент приводит больше половины опрошенных (56,6%).

Чаще всего депозиты в банках открывают граждане старше 56 лет, реже всего — молодежь (18–30 лет). Больше всего вкладчиков зафиксировано среди предпринимателей и самозанятых, а также пенсионеров — 46,3% и 38,3% соответственно. Гораздо реже держателями депозитов становятся учащиеся, безработные и те, кто занят домашним хозяйством.