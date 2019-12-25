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Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов
У граждан стало меньше возможностей размещать деньги на депозитах и счетах в банках, констатировал ЦБ. Ситуация ухудшилась из-за низких доходов населения
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2018 году доля взрослого населения, размещающего средства в банках, микрофинансовых компаниях или кредитных кооперативах, сократилась на 3,4 п.п., до 35,4%, сообщил ЦБ в новом «Обзоре состояния финансовой доступности», опубликованном 25 декабря. Доля банковских вкладчиков также упала — до 34,6%.

Динамика объясняется неизменностью доходов населения, «у граждан просто нет средств, чтобы сберегать, все доходы идут на текущее потребление», констатировал регулятор. Исследование проводилось в мае—июне 2019 года в 150 населенных пунктах в 42 регионах из всех федеральных округов, отмечает ЦБ. В нем участвовали 1,8 тыс. человек.

Согласно опросу, 68,1% из тех, кто так и не стал вкладчиком, не имеют достаточно сбережений, 16% не доверяют банкам, а 12,7% считают ставки по банковским депозитам непривлекательными. Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом. Вырос и общий объем размещенных в банках средств: в 2018 году он достиг 28,46 трлн руб.

Доля граждан, которые активно используют банковские счета (проводят хотя бы три операции в месяц), в 2018 году упала на 8 п.п., до 54%. Основная причина неиспользования счетов — отсутствие средств на них, говорится в обзоре. Этот аргумент приводит больше половины опрошенных (56,6%).

Чаще всего депозиты в банках открывают граждане старше 56 лет, реже всего — молодежь (18–30 лет). Больше всего вкладчиков зафиксировано среди предпринимателей и самозанятых, а также пенсионеров — 46,3% и 38,3% соответственно. Гораздо реже держателями депозитов становятся учащиеся, безработные и те, кто занят домашним хозяйством.

В 2018 году около трети респондентов ответили, что при потере заработка их сбережения в банках позволят на 100% покрыть расходы в течение месяца. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких граждан выше — 45,5%.

Отказ от карт

Снижение доходов отразилось и на сокращении доли взрослых россиян, которые имеют дебетовые или кредитные карты, — с 84,4 до 81,7%, показал опрос ЦБ. К категории отказавшихся от карт россиян относятся те, кто не пользовался ими в течение последних 12 месяцев.

«Отсутствие дебетовых карт россияне связывают в первую очередь с недостаточным количеством денежных средств для пользования этими банковскими продуктами, а также с недоверием к банковским услугам», — констатируют авторы. Эти причины назвали 44,2 и 31,5% от опрошенных соответственно. К причинам, по которым россияне отказываются от кредитных карт, относится негативное отношение к использованию заемных средств — 43,3% опрошенных не хотят жить в долг, у 24,8% нет необходимости в заемных средствах.

Куда несут сбережения россияне

В 2018 году произошел резкий приток физлиц на финансовый рынок, констатирует ЦБ. Всего россияне заключили 317,9 тыс. договоров на открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Количество ИИС, открытых с помощью банков, выросло почти в три раза. В 2019 году тенденция сохранилась, сообщили крупнейшие брокеры. А доля инвесторов с небольшой суммой счета увеличилась вдвое — до 10%.

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: банки, Вклады
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