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Финансы ,  
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Греф назвал Сбербанк самой атакуемой хакерами организацией в Европе

Сбербанк чаще остальных учреждений Европы подвергается кибератакам хакеров. «Сбер» распознает угрозу в 97% случаев мошенничества, заявил Герман Греф
Сбербанк SBER ₽267,96 -0,51% Купить
Сбербанк SBERP ₽245,06 -0,83% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сбербанк является самым атакуемым хакерами учреждением Европы, заявил во время своего выступления в Совете Федерации глава банка Герман Греф.

«На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий и за весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы», — сказал Греф.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Финансы
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

По словам Грефа, Сбербанк в 97% случаев мошеннических переводов защищает своих клиентов, даже когда злоумышленники уже убедили их сделать перевод. «В 97% случаев наши алгоритмы это распознают, останавливают эти транзакции, связываются с человеком и человек подтверждает, что это он делал эту транзакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник. Иногда это вызывает дискомфорт, когда вы хотите сделать операцию, а искусственный интеллект думает, что это мошенническая операция. Но тем не менее это критически важно для защиты», — объяснил Греф.

В кибератаках мошенники используют технологии искусственного интеллекта, в частности, технологии deepfake, которые позволяют смоделировать лицо и голос клиента, добавил глава Сбербанка. «Мошенники могут звонить с вашего телефона, который принадлежит вам, говорить вашим голосом. И это гигантская угроза. Нормальному человеку бороться с этим чрезвычайно тяжело и здесь на помощь должны прийти мощные системы зашиты человека от подобного рода подделок», — убежден Греф.

Больше половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По данным Банка России, за девять месяцев 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с их карт и счетов примерно 6,5 млрд руб. В третьем квартале банки выявили 10,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2019 года. По оценкам Сбербанка, с начала 2020 года мошенники позвонили клиентам около 15 млн раз. Сбербанк за первое полугодие зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, что в 30 раз больше по сравнению с 2017 годом и более чем вдвое — с 2019 годом. В сутки число мошеннических звонков в России достигает 100 тыс., говорил зампред банка Станислав Кузнецов.

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По данным НАФИ, во втором полугодии 2020 года с мошенничеством столкнулись 45% держаталей карт, при этом доля пострадавших составила 4%.

Автор
Евгения Чернышова
Сбербанк переводы мошенники
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ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Финансы
Больше половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам
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