Греф назвал Сбербанк самой атакуемой хакерами организацией в Европе

Сбербанк чаще остальных учреждений Европы подвергается кибератакам хакеров. «Сбер» распознает угрозу в 97% случаев мошенничества, заявил Герман Греф

Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сбербанк является самым атакуемым хакерами учреждением Европы, заявил во время своего выступления в Совете Федерации глава банка Герман Греф.

«На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий и за весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы», — сказал Греф.

По словам Грефа, Сбербанк в 97% случаев мошеннических переводов защищает своих клиентов, даже когда злоумышленники уже убедили их сделать перевод. «В 97% случаев наши алгоритмы это распознают, останавливают эти транзакции, связываются с человеком и человек подтверждает, что это он делал эту транзакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник. Иногда это вызывает дискомфорт, когда вы хотите сделать операцию, а искусственный интеллект думает, что это мошенническая операция. Но тем не менее это критически важно для защиты», — объяснил Греф.

В кибератаках мошенники используют технологии искусственного интеллекта, в частности, технологии deepfake, которые позволяют смоделировать лицо и голос клиента, добавил глава Сбербанка. «Мошенники могут звонить с вашего телефона, который принадлежит вам, говорить вашим голосом. И это гигантская угроза. Нормальному человеку бороться с этим чрезвычайно тяжело и здесь на помощь должны прийти мощные системы зашиты человека от подобного рода подделок», — убежден Греф.