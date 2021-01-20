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Финансы ,  
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Больше половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам

За второе полугодие 2020 года в полтора раза увеличилась доля держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, свидетельствует опрос, проведенный НАФИ (есть у РБК). Больше половины всех россиян считают, что выпустивший их карту банк должен сам возмещать потери от действий злоумышленников.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет из 53 регионов страны. Выборка построена на основе статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

В первом полугодии 2020 года о том, что им довелось сталкиваться с мошенниками, сообщил 31% владельцев банковских карт. За полгода их доля выросла почти до 45%. 

Большинство россиян возлагают ответственность за потерю денег жертвами мошенников на банки или государство. Больше половины (51%) считают, что возмещать ущерб от мошенничества должен банк, а 17% считают, что это должно делать государство. Каждый третий (32%) возлагает ответственность на самого клиента банка. 

Несмотря на рост активности мошенников в полтора раза, доля тех, кто реально пострадал от действий преступников, за полгода не изменилась. Как и в первом полугодии 2020 года, о потерях из-за мошенников сообщили только 4% владельцев банковских карт. 

«Несмотря на рост числа держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, доля пострадавших от их действий не изменилась. Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в полтора раза больше людей и находить новые схемы», – прокомментировала эти данные генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

ЦБ сообщил о росте числа мошеннических операций на треть
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

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В конце декабря Центробанк оценил объем мошеннических операций по счетам в России в 2,5 млрд руб. в период с июля по сентябрь 2020 года. Это на 32% больше к такому же периоду позапрошлого года. 

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