Путин установил лимит сим-карт для одного абонента

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении оборота сим-карт, который ограничивает максимальное количество таких модулей связи для одного абонента. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10. Узнать количество номеров, оформленных на абонента, можно будет на Госуслугах.

Кроме того, согласно закону, договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно и при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. При этом иностранный гражданин сможет оплатить услуги связи наличными только после идентификации плательщика.

Операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами до 1 июля 2025 года и проверить сведения о гражданах России — абонентах и корпоративных пользователях — до 1 ноября 2025 года.

Этот же закон обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор. Для тех владельцев каналов, которые будут обязаны зарегистрироваться, но не сделают этого, предусмотрены ограничения: они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения.

Эти изменения дополнят федеральный закон «О связи». Проект был внесен в Госдуму 13 июня. В первом чтении его приняли 19 июня. Во втором и третьем прочтениях — 30 июля.

Проект закона внесли депутаты Госдумы Антон Горелкин и Василий Пискарев для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи.