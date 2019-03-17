Бывшему вице-президента «Росгосстраха» предъявили новое обвинение

Сергея Хачатурова обвиняют в растрате в особо крупном размере, ущерб по его делу теперь оценивается в 8 млрд руб. Защита бизнесмена назвала новое обвинение «абсурдом», сам Хачатуров также не признает свою вину

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Следователи завершило расследование уголовного дела бывшего вице-президента и брата экс-владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, сообщает газета «Коммерсантъ». Ему предъявили новое обвинение в растрате имущества компании «РГС-Активы» на 2 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК, растрата в особо крупном размере).

Сергея Хачатурова арестовали в Москве в середине апреля прошлого года. Следствие обвиняет его в хищении принадлежащего компании «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». Пакет приобрел банк «Траст», входящий в периметр санации «ФК Открытие». Изначально Хачатурову предъявляли обвинение по ч.4 ст. 160 УК (растрата), в сентябре его переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Первоначально ущерб по делу Хачатурова оценивался в 1 млрд руб., в феврале 2018 года он увеличился до 6 млрд руб.

Как рассказал РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников, следствие завершило расследование в отношении бывшего собственника страховой компании «Росгосстрах» и в подкрепление к уже существующим обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании полученных денег, добавило эпизод с якобы имевшей место растратой его же собственного имущества — принадлежавших ООО «РГС-активы» ценных бумаг на сумму около 2 млрд руб. Новое обвинение Хачатурову опять предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), отметил он (первоначально в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова было возбуждено именно по этой статье, однако в августе обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

По словам Мельникова, новое обвинение как и ранее предъявленные, абсурдны по своей сути. «Нельзя растратить или присвоить то, что принадлежит тебе же.Оценка следствием экономической целесообразности действий собственника, означает отмену частной собственности», — пояснил он. По версии защиты, само дело с огромными суммами и новые обвинения направлены на придание обоснованности ранее озвученным словам нынешнего главы ФК Открытие Михаила Задорнова о злоупотреблениях в компании. Основная цель этих действий, по мнению адвоката, — невыполнение обязательств Открытия за переданные Хачатуровом фактически безвозмездно более 50% акций ПАО Росгосстрах, которые на тот момент стоили более 100 млрд руб. «За словесной мишурой и уголовным преследование Сергея Хачатурова скрыта цель невыполнения обязательств по сделке», — отметил Мельников.

В ноябре 2018 года Мосгорсуд отменил решение об аресте бывшего вице-президента «Росгосстраха» и отправил его на новое рассмотрение в Лефортовский районный суд. В настоящий момент Хачатуров находится под стражей.