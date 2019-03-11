Суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие»

Бывшего председателя правления «ФК Открытие» Евгения Данкевича заочно арестовали за растрату 34 млрд руб. через махинации с ценными бумагами компаний семьи Минца и Ананьевых. Банкир скрывается в Израиле, куда он выехал на лечение

Евгений Данкевич (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд столицы заочно арестовал на два месяца экс-главу банка «Открытие» Евгения Данкевича, которого объявили в розыск по делу о растрате 34 млрд руб. Такое решение приняла судья Юлия Сафина.

Следователь Савельев сообщил суду, что Данкевич скрылся от следствия 1 сентября 2017 года, передает корреспондент РБК из зала суда. По данным следствия, он выехал в Израиль.

Адвокат банкира Норайр​ Шахназаров просил перенести суд на другую дату. «Данкевич находится за пределами России, необходимо время обсудить позицию, чтобы представить документы», — заявил он. Защита утверждает, что банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении. Дело было возбуждено через год после того, как он покинул Россию, отметил адвокат.​

Бывшего банкира обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По данным следствия, в 2017 году Данкевич, будучи председателем правления банка, договорился с неустановленными лицами из числа руководства «01 Групп» и «01 Групп Финанс» Бориса Минца. Эти компании, заемщики банка «Открытие», выпустили 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Бывший предправления распорядился приобрести облигации по полной стоимости. Следователи уверены в том, что Данкевич знал о реальной стоимости облигаций, которая не достигала и половины от их номинала. После того как облигации были проданы за 34 млрд руб., компания «01 Групп» погасила кредиторскую задолженность в банке «Открытие».