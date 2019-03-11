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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Санация «по списку» ,  
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Суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие»
Бывшего председателя правления «ФК Открытие» Евгения Данкевича заочно арестовали за растрату 34 млрд руб. через махинации с ценными бумагами компаний семьи Минца и Ананьевых. Банкир скрывается в Израиле, куда он выехал на лечение
Евгений Данкевич (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд столицы заочно арестовал на два месяца экс-главу банка «Открытие» Евгения Данкевича, которого объявили в розыск по делу о растрате 34 млрд руб. Такое решение приняла судья Юлия Сафина. 

Следователь Савельев сообщил суду, что Данкевич скрылся от следствия 1 сентября 2017 года, передает корреспондент РБК из зала суда. По данным следствия, он выехал в Израиль.

Адвокат банкира Норайр​ Шахназаров просил перенести суд на другую дату. «Данкевич находится за пределами России, необходимо время обсудить позицию, чтобы представить документы», — заявил он. Защита утверждает, что банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении. Дело было возбуждено через год после того, как он покинул Россию, отметил адвокат.​

Бывшего банкира обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По данным следствия, в 2017 году Данкевич, будучи председателем правления банка, договорился с неустановленными лицами из числа руководства «01 Групп» и «01 Групп Финанс» Бориса Минца. Эти компании, заемщики банка «Открытие», выпустили 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Бывший предправления распорядился приобрести облигации по полной стоимости. Следователи уверены в том, что Данкевич знал о реальной стоимости облигаций, которая не достигала и половины от их номинала. После того как облигации были проданы за 34 млрд руб., компания «01 Групп» погасила кредиторскую задолженность в банке «Открытие».

В начале февраля Данкевич был объявлен в розыск по подозрению в растрате 34 млрд руб., об этом в интервью «Коммерсанту» рассказывал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов. Как уточнил в Басманном суде следователь, ФСБ объявило Данкевича в международный розыск 12 февраля 2019 года.

Глава созданного ЦБ банка плохих долгов Александр Соколов отмечал в феврале, что среди фигурантов дела не только Данкевич: «Там пока не установленный круг лиц. Поэтому мы тоже движемся в направлении предъявления требований к бенефициарам». Он также заявил, что банк готовит суды за рубежом против членов семьи Бориса Минца и братьев Ананьевых.

Евгений Данкевич был назначен председателем правления банка «Открытие» в 2016 году. ЦБ объявил о санации банка в конце августа 2017 года, сейчас он принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ. После «ФК Открытие» в сентябре того же года регулятор забрал на санацию Бинбанк (с 1 января 2019 года присоединен к «ФК Открытие»). Долг «ФК Открытие» перед ЦБ, согласно данным его оборотной ведомости, на 1 января составлял 5,9 млрд руб.

В мае 2018 года СМИ сообщили, что СК ведет доследственную проверку в отношении компании O1 Group, а владелец компании Борис Минц вместе с семьей перебрался в Лондон. Источники «Ведомостей» тогда утверждали, что причиной для проверки стало заявление нового главы правления «Открытия» Михаила Задорнова в связи со сделкой с облигациями «01 Групп Финанс» перед санацией банка. В декабре 2018 года Задорнов в интервью «Ведомостям» заявил, что в отношении бывшего менеджмента «Открытия» и ряда неустановленных лиц расследуется уголовное дело. Задорнов не уточнял, о ком именно идет речь.​

Заключенные перед санацией сделки «Открытия» со структурами Минца на 34 млрд руб.​ Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал недействительными. В суде представитель банка отметил, что в результате сделок банк «денег не получил», но при этом «стал обладателем никому не нужных облигаций». «Верните деньги, заберите облигации», — заявлял представитель «Открытия».

Автор: Дмитрий Серков
Теги: банк «Открытие», арест, Басманный суд
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