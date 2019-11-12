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МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
В результате реализации «плана, направленного на извлечение выгод», неустановленные лица из числа руководства «Росгосстраха» в 2017-м могли нанести компании ущерб на ₽1,34 млрд. Уголовное дело возбуждено по заявлению Петра Авена
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.

Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.

Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.

Какой объем ущерба мог быть нанесен «Росгосстраху» неустановленными лицами и как — в материале РБК.

Какие сделки вызвали у следователей вопросы

В 2016 году основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился о продаже компании группе «Открытие», принадлежавшей Вадиму Беляеву. Сделка была закрыта в августе 2017-го, но тогда же ЦБ был вынужден начать санацию группы — в ее рамках регулятору перешла и только приобретенная страховая компания. Новый собственник «Росгосстраха» решил оспорить в арбитражных судах сделки на почти 1,5 млрд руб., совершавшиеся между компаниями Хачатурова перед его продажей «Открытию».

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Эти же сделки упоминаются и в постановлении МВД. Неустановленными лицами из руководства «Росгосстраха» был «разработан план, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и третьих лиц путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий», говорится в документе. План, по версии следствия, заключался в следующем:

  • 16 августа 2017 года компания «Капитал Ре», входящая в «Росгосстрах», внесла в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» сеть поликлиник «Медис» в обмен на 2,89% долей ООО. Но, по версии следствия, такой обмен «явно не соответствует размеру вклада в уставный капитал»: «Медис» был прибыльным, фактически состоял из 13 поликлиник, 159 здравпунктов и обслуживал более 170 тыс. пациентов. «РГС Мед-Инвест» не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности и с 2013-го получал чистый убыток. В результате такого неравноценного обмена компания «Капитал Ре» утратила фактический контроль над сетью клиник, что причинило обществу ущерб не менее 800 млн руб., указано в документе.
  • 23 августа «Капитал Ре» купила у страховщика жизни — «РГС-Жизнь» — облигации «РГС Недвижимость» на 481 млн руб. Последняя компания находилась в «предбанкротном состоянии» и не имела возможности исполнять свои обязательства по облигациям. Уже 6 сентября эмитент объявил первый дефолт, а 28 сентября единственный участник «РГС Недвижимость» решил ее ликвидировать.
  • 29 августа неустановленные лица из числа руководства «Капитал Ре» купили у «СК Капитал Лайф» еврооблигации банка «Открытие» на 59 млн руб. В тот же день в банке была введена временная администрация, что привело к списанию евробондов и причинению ущерба «Капитал Ре» на эту сумму.
  • По условиям соглашения между «Росгосстрахом» и «Открытием» Данил Хачатуров, как пишет следователь, «продолжал осуществлять фактический контроль» над всеми юрлицами, входившими в группу, поскольку был гендиректором компании «КС-Холдинг», которой принадлежало 99,99% РГС. Среди этих компаний — «Капитал Ре», «КС-Холдинг», «СК Капитал Лайф» и «РГС Мед-Инвест». Контроль у него был до 16 октября 2017 года, указано в постановлении. 1 октября 2018 года «Капитал Ре» был присоединен к «Росгосстраху».

«Росгосстрах», оспаривающий сделки в арбитраже, считает, что они совершались в ущерб компаниям, которые вошли в сделку с «Открытием» и передавались в его собственность, а имущество консолидировалось у группы компаний, подконтрольных Хачатурову. После письма Авена президенту несколько судебных споров «Росгосстраха», которые он до этого проиграл, были отправлены на новые рассмотрения.

РБК направил запросы в МВД. Представители «Открытия» и «Росгосстраха» сообщили, что знают о возбуждении уголовного дела по результатам четырехмесячной проверки МВД. «Мы считаем, что вывод активов из «Росгосстраха» очевиден», — говорится в их ответах на запрос РБК.

Кто еще оспаривает сделки «Росгосстраха»

Уже после подачи иска «Росгосстрахом» об отмене сделок по передаче сети поликлиник «Медис» компания сменила собственника. Сейчас 100% «Медис» принадлежит «Союзу» президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера. В октябре суд заморозил акции «Медис» по иску РГС. На деятельности поликлиник это никак не скажется, отмечал Гинер.

Он также владеет компанией «Капитал Лайф» (в прошлом называлась «РГС-Жизнь» и, как следует из исков А1, контролировалась Хачатуровым). О том, что он приобрел страховщика жизни по английскому праву и уже несколько лет является его владельцем, Гинер объявил в 2018 году.

Гинер в ответ на запрос РБК сообщил, что у «Капитал Лайф» нет информации о возбуждении дела по сделкам в «Росгосстрахе» и никаких официальных запросов со стороны МВД им не поступало. Гинер напомнил, что дела относительно облигаций «РГС Недвижимость» и евробондов «Открытия» были проиграны «Росгосстрахом» в суде, соответствующие решения вступили в силу, а по сделке с «Медис» разбирательство продолжается. «В этой связи информация о привлечении «Росгосстрахом» или лицами, его представляющими, к данным спорам хозяйствующих субъектов МВД расценивается нами как прямое давление на суд», — заявил Евгений Гинер.

«Ко мне и моим клиентам информация о таких делах отношения не имеет», — сообщил РБК адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. В августе он говорил, что «никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки».

Что значит статья о злоупотреблении полномочиями

Статья 201 Уголовного кодекса подразумевает, что топ-менеджмент совершает действия, которые причинили ущерб самой компании, она не требует доказательств, что руководитель компании что-то украл для себя, объясняет управляющий партнер АБ «ЗКС» Денис Саушкин. По словам юриста, обычно в качестве наказания по этой статье назначают штраф (до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев). Но по таким статьям есть и приговоры на небольшие сроки, один-два года, говорит Саушкин. Максимально допустимое наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до четырех лет. «Выбор статьи может быть обусловлен сложностью дела и тем, что судебные процессы еще не до конца завершены», — считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Дмитрий Серков
Теги: МВД, «Росгосстрах», уголовное дело
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