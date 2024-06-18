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Финансы ,  
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ЦБ спрогнозировал рекордную чистую прибыль банков в 2024 году

Российские банки по итогам 2024 года могут заработать рекордные 3,6 трлн руб., предсказал ЦБ. Ранее он ожидал от них прибыли на уровне 2,8 трлн рублей.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2024 году до рекордных 3,6 трлн руб., следует из обзора банковского сектора ЦБ за первый квартал.

«С учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы мы повысили прогноз по прибыли на 2024 год до 3,1–3,6 трлн руб.», — говорится в обзоре. В марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что, по предварительным оценкам, банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб., то есть ниже результата 2023 года.

В прошлом году совокупная чистая прибыль кредитных организаций составила рекордные 3,3 трлн руб. В первом квартале 2024 года банки заработали 899 млрд руб. чистой прибыли, что незначительно выше первого квартала 2023 года (876 млрд руб.). Маржа банков в первом квартале 2024 года снизилась всего на 0,3 п.п., до 4,5%, так как стоимость фондирования выросла немного больше, чем доходность активов — на 1,4 п.п. и 1,1 п.п. соответственно.

Показатель прибыли первого квартала вырос по сравнению с результатами четвертого квартала 2023 года на 63%. ЦБ объясняет это снижением расходов на резервы на 29% до 389 млрд руб. из-за урегулирования отдельных проблемных кредитов и улучшения оценок по ряду заемщиков. Влияние также оказало уменьшение операционных расходов на 16% до 825 млрд руб. после традиционного роста в конце года из-за начисления вознаграждений и высоких расходов на рекламу, получение доходов от валютной переоценки в размере около 45 млрд руб. и получение доходов по ценным бумагам. При этом чистый процентный доход снизился на 5% из-за догоняющего эффекта роста стоимости фондирования после повышения ставок в конце прошлого года, а чистый комиссионный доход уменьшился на 13% вследствие более слабой кредитной и транзакционной активности из-за праздников в начале года.

Эксперты НКР допустили новый рекорд по прибыли банков
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова допускала, что прибыль банковского сектора может быть либо на уровне 2023 года, либо немного выше. При этом, по ее словам, прибыль кредитных организаций будет сдерживаться несколькими факторами. «Мы полагаем, что уровень резервирования вернется к историческим значениям. Во-вторых, мы видим уже сейчас, что маржа немного будет сжиматься у банков. Ну и, конечно, отмена всех наших послаблений, она тоже будет оказывать, соответственно, влияние», — сказала Полякова.

Ранее получение рекордной прибыли спрогнозировало рейтинговое агентство НКР. По его расчетам, совокупная чистая прибыль банков по итогам 2024 года составит от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. «Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска», — считают аналитики НКР. Они отмечали, что достичь такого результата возможно при условии отсутствия новых макрошоков, а также негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг. Прогноз по чистой прибыли также сделан с учетом прогнозов по росту активов и увеличению расходов на резервы.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
розничные банки ЦБ чистая прибыль

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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