Эксперты НКР допустили новый рекорд по прибыли банков

Российские банки в 2024 году вновь могут заработать рекордную чистую прибыль, считают в НКР. Эльвира Набиуллина ранее говорила, что прибыль банков в текущем году не повторит показателей 2023 года

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Российские банки в 2024 году могут вновь поставить рекорд и заработать до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Такой прогноз содержится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК.

«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска», — считают аналитики НКР. Авторы обзора добавляют, что достичь такого результата возможно при условии отсутствия новых макрошоков, а также негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг. Прогноз по чистой прибыли сделан с учетом прогнозов по росту активов и увеличению расходов на резервы.

Одним из факторов возможного роста чистой прибыли в этом году они называют рост доходных активов, главным образом кредитного портфеля, как уже произошедший, так и будущий. Влияние этого фактора, по мнению НКР, перекроет негативное давление от высокой стоимости привлекаемых средств на фоне увеличения ключевой ставки до 16% в конце прошлого года. Процентные доходы банков вырастут за год на 1 трлн руб., оценивает агентство.

НКР в своем сценарии исходит из того, что в этом году макрошоков, сравнимых с острой фазой 2022 года, не случится. Среднегодовое значение ключевой ставки ЦБ в 2024 году будет находиться в диапазоне 14,5–15,5%, ВВП вырастет не более чем на 1,5%, инфляция составит 4–5%, а среднегодовой курс доллара — 90–92 руб.

Будет ли прибыль вновь рекордной

Банк России в отличие от НКР не ожидает рекордной прибыли банковского сектора в 2024 году. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценивала, что банки по итогам текущего года могут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб. По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб. Результат стал рекордным за всю современную историю российского рынка. Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.), но в кризисном 2022-м на фоне введения масштабных санкций против российской финансовой системы банки заработали только 203 млрд руб.

Опрошенные РБК аналитики также не ожидают, что банковский сектор сможет превзойти результат 2023 года. Так, АКРА прогнозирует чистую прибыль банков на уровне около 3 трлн руб., а «Эксперт РА» — примерно 2,8 трлн руб. «В целом банки сохраняют устойчивую способность генерации прибыли, однако замедление темпов роста портфеля, а также ожидаемое снижение доходов от валютных операций может ограничить потенциал поддержания доходности бизнеса», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«Сильные однократные факторы прошлого года — такие как валютная переоценка — не окажут столь же заметного влияния на финансовый результат в 2024 году. Охлаждение в ипотечном секторе, вероятно, окажется наиболее заметным в текущем году из-за пересмотра условий выдач по льготным программам и ужесточения регулирования. Потребительские кредиты также могут с высокой вероятностью стать объектом для усиления регуляторных мер, поскольку рост в сегменте, по данным за первые месяцы 2024 года, остается высоким. В сегменте кредитования юрлиц мы ожидаем умеренного сокращения риск-аппетита банков в кредитовании МСБ, так как долговая нагрузка сегмента существенно увеличилась вследствие высокого роста в последние три года», — объясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Корнев. Он добавляет, что немного могут увеличиться комиссионные в результате наращивания банками гарантийного бизнеса, например по подрядчикам инфраструктурных проектов, однако этого будет недостаточно для компенсации потерь доходов банков в других сегментах.

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — в то же время ожидают, что их прибыль в 2024 году будет не хуже, чем в предыдущем. «Если посмотреть нашу рентабельность капитала, которую мы сегодня обозначаем, и взять наш капитал, который тоже известен, мы уже на следующий год и каждый последующий год таргетируем безусловное увеличение чистой прибыли», — отмечал финдиректор «Сбера» Тарас Скворцов в декабре 2023 года. В прошлом году на прибыль Сбербанка пришлось немногим меньше половины всей прибыли банковского сектора — 1,5 трлн руб.

ВТБ в этом году намерен заработать не меньше, чем в рекордном 2023-м, утверждал и первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Целевой ориентир для группы на 2024 год — 435 млрд руб. против 432 млрд руб. в прошлом году.

Какие еще результаты банков прогнозирует НКР

Активы банковской системы могут вырасти на 15–17%, до 190–200 трлн руб. Этому росту будет способствовать увеличение кредитного портфеля. Аналитики НКР ожидают, что кредитование вырастет на 15–17%, хоть и сбавит обороты по сравнению с показателем 2023 года (26%) из-за высоких ставок. Всего за четыре года активы банковского сектора могут удвоиться — на начало 2021 года они составляли 104 трлн руб.

Корпоративное кредитование увеличится на 15–18% против 20% в 2023 году. «Поддержку сегменту продолжит оказывать необходимость финансирования новых проектов в условиях отсутствия доступа к привлечению капитала на западных рынках», — считают аналитики НКР. Они обращают внимание на то, что в этом портфеле много кредитов с плавающей ставкой, из-за чего вырастет стоимость обслуживания долга, что также отразится на росте портфеля.

Розничное кредитование «притормозит существеннее» и вырастет всего лишь на 13–17%, в то время как в 2023 году рост составил 26,7%. Основное влияние окажет ипотечное кредитование, которое увеличится на 15–17% за счет льготных программ. Однако и этот показатель будет хуже результата 2023 года (35%).