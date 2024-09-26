Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекой

Свыше 100 тыс. россиян не ограничились одной льготной ипотекой и пользовались другими программами господдержки, оценила Счетная палата. Часть таких клиентов в кредитах по низким ставкам не нуждалась, полагают аудиторы

Фото: Андрей Любимов / РБК

На конец 2023 года в России насчитывалось 114,9 тыс. заемщиков, оформивших одновременно два и более льготных ипотечных кредита, их совокупная задолженность составляет 1,11 трлн руб. Об этом говорится в отчете Счетной палаты об использовании средств бюджета на четыре программы господдержки — общую льготную ипотеку, семейную, дальневосточную и IT-ипотеку — в 2021–2023 годах (документ есть у РБК).

Еще 1,5 тыс. банковских клиентов имели по пять и более льготных ипотек каждый, сумма их совокупных обязательств достигала 42,45 млрд руб. Аудиторы Счетной палаты выявили случай, когда на одного заемщика было оформлено 26 кредитов с господдержкой. Максимальная сумма взятой льготной ипотеки одним заемщиком превысила 196 млн руб., отмечается в отчете. Для оценки численности россиян, серийно оформлявших льготные кредиты на жилье, аудиторы использовали данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) от оператора основных программ — госкорпорации «Дом.РФ». Они учитывали не только заемщиков, но и созаемщиков, а также поручителей по кредитам.

Эксперты Счетной палаты подчеркнули, что такие клиенты не были целевой аудиторией программ господдержки. Как отмечается в отчете, одной из основных целей нацпроекта, в рамках которого запускалась льготная ипотека, является обеспечение доступным жильем «семей со средним достатком».

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — констатировали аудиторы.

Как у россиян возникла и закрылась возможность брать больше одной льготной ипотеки

Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года, тогда же были упрощены условия семейной ипотеки с господдержкой. Позднее появились новые, более точечные льготные программы: например для ИТ-специалистов или жителей Дальнего Востока. Запуск массовых льготных программ привел к существенному всплеску спроса на ипотечные кредиты: льготную ипотеку стали оформлять в том числе в инвестиционных целях — для покупки жилья на более выгодных условиях и дальнейшей перепродажи. На фоне действия льгот по ипотеке цены на жилье росли.

Ограничений, сколько льготных кредитов может оформить один заемщик, тогда не существовало. Сначала они затронули программу «Господдержка-2020», которая позволяла взять ссуду на новостройки по ставке до 8% годовых. С 2023 года кредит на таких условиях можно было взять только один раз, но допускалось получение ссуд и по другим льготным программам. В декабре того же года вышло постановление правительства, которое распространило правило «одна льготная ипотека в одни руки» на все программы господдержки с некоторыми исключениями.

Программа льготной ипотеки на строящееся жилье завершилась 1 июля этого года. Семейная ипотека продлена до 2030 года, но с изменившимися условиями. Правительство также скорректировало доступ граждан к IT-ипотеке.

Банки, в свою очередь, начали активнее выявлять заемщиков, нарушивших правило «одна льготная ипотека в одни руки», и повышать для них ставки по «лишним» льготным кредитам до рыночных уровней, писал РБК. Право кредитных организаций на ухудшение условий для клиентов за такие нарушения давно прописывается в кредитных договорах, сообщали участники рынка.

Как льготная ипотека отразилась на нагрузке заемщиков

По данным Счетной палаты, на конец 2023 года в России насчитывалось 755,6 тыс. семей, оформивших семейную ипотеку, 62,8 тыс. семей с дальневосточной ипотекой, 1,39 млн заемщиков с общей льготной ипотекой на новостройки и 41,3 тыс. специалистов с IT-ипотекой.

За 2021 года ипотечный портфель российских банков увеличился на 26,8%, за 2022-й — на 17,7%, а за 2023-й — более чем на 30%. На 1 января 2024 года задолженность россиян по ипотеке превышала 18 трлн руб., приводят аудиторы статистику ЦБ. Из них 34%, или 6,19 трлн руб., приходится на кредиты с низким первоначальным взносом (от 0 до 20%). Свыше половины этой суммы, или 3,53 трлн руб., — это задолженность именно по льготной ипотеке, отмечают аудиторы.

В отчете эксперты указывают, что усиление негативных тенденций в экономике из-за санкций, а также падение цен на недвижимость (и обесценение залогов по ипотеке) может потребовать от ипотечных банков досоздания резервов на 4,49 трлн руб. Это 34% от величины совокупного капитала 13 крупных банков, из которых девять — системно значимые.

«Государство будет вынуждено поддерживать банковский сектор вливаниями из федерального бюджета в целях предотвращения разрастания кризиса», — указывает Счетная палата, но при этом подчеркивает, что Банк России «купирует возрастающие риски на рынке ипотечного кредитования».

При этом доля просроченной задолженности по ипотеке остается на крайне низких уровнях, следует из данных ЦБ. По состоянию на 1 августа она составляет менее 0,38%. Индикатор опустился ниже 0,4% весной 2023 года и с тех пор держится в районе этого значения.