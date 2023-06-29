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Резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ

Правительство разрешило резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ
Резиденты смогут продавать банкам полученную от нерезидентов валюту по внешнеторговым договорам не по курсу ЦБ, как это требовалось раньше. Остальные правила расчетов остались прежними
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Правительство внесло изменения в «Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами», утвержденные в декабре 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Скорректирован третий пункт правил: теперь резиденты могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке» не по курсу Центрального банка, как требовалось ранее.

Кроме того, изменился второй пункт, в котором перечислено, в каких случаях резиденты вправе получать от нерезидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам. Раньше там использовались причастия (за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, за переданную им информацию и т.д.) Теперь причастия заменили существительными — передачу, оказание, выполнение и т.д.

Другие требования остались прежними.

В России после введения западных санкций в прошлом году были введены ограничения, связанные с валютными операциями и с нерезидентами. Например, с 1 апреля и как минимум до октября текущего года ЦБ запретил переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров, и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц.

Одно из последних нововведений — установление ежемесячного лимита в размере $1 млрд на покупку валюты резидентами в России в случае сделок с иностранными компаниями, «которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, Банка России и (или) Минфина России». Комиссия выдает разрешения при продаже иностранными компаниями бизнеса в России.

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Валюта курс валют резиденты нерезиденты
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