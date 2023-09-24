Власти оценили доходы от «курсовой ренты» более чем в 750 млрд руб.

Пошлина с привязкой к курсу рубля к доллару вводится с 1 октября и до конца 2024 года. Ее размер будет составлять 4–7% в зависимости от цены американской валюты, доходы за указанный период оценивают в 755 млрд руб.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Доход бюджета от пошлины с привязкой к курсу рубля к доллару («курсовой ренты»), которую введут с 1 октября, составит около 50 млрд руб. ежемесячно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Поступления за четвертый квартал этого года и за следующий год составят 755 млрд руб. (из них в 2023-м — 151,6 млрд руб., 604,25 млрд руб. — в 2024-м). Именно на этот период вводится действие соответствующей пошлины.

Размер ее будет варьироваться:

0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга,

4% — при курсе 80–85 руб.,

4,5% — при курсе от 85 до 90 руб.,

5,5% — при курсе 90–95 руб.,

7% — при курсе более 95 руб.

Торги 22 сентября закрылись с долларом за 96 руб. За последний месяц он не торговался дешевле 94 руб. за единицу.

Источник РБК, близкий к одной из химических компаний, сообщал, что инициатива принадлежит Минфину, по оценкам которого, для балансировки бюджета не хватает 500–700 млрд руб.

Среди товаров, с которых экспортеры будут платить «курсовую ренту»: рыбы и моллюски, яйца птиц, овощи и фрукты, алкоголь, взрывчатые вещества, некоторые химические продукты (цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы), полимеры, каучук, резина и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, химические волокна, текстильные материалы, керамика, драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из черных металлов, медь и изделия из нее (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк, олово.

Исключения: сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, отходы и лом медные, никелевые, свинцовые; машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки (группы ТН ВЭД 84–96).