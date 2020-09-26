Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.

Укрепление доллара к большинству валют, риск второй волны пандемии и угроза санкций играют против рубля, отмечают опрошенные РБК аналитики. Хотя фундаментальные факторы говорят о том, что рубль должен быть крепче, чем сейчас

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Российская валюта теперь слабеет не только из-за опасения санкций, но и из-за ожиданий второй волны коронавируса, объясняют опрошенные РБК экономисты.

В понедельник, 21 сентября, рубль торговался на уровне 75,5 руб. за доллар, но в течение недели курс американской валюты резко вырос и в пятницу, 25 сентября, доллар в моменте поднимался до уровня 78,5 руб. Пятничные торги доллар закончил на отметке 78,2 руб. Движение к евро было не таким сильным: с 89,8 руб. на открытие торгов в понедельник до 90,9 руб. к закрытию последней сессии на этой неделе. Но в ходе нее европейская валюта установила рекорд с февраля 2016 года, превысив на пике уровень 91,2 руб.

Падение российской валюты в конце недели совпало с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве и России до июньских уровней. За сутки по всей стране было выявлено 7 тыс. новых больных — впервые с 25 июня. В Москве — 1,5 тыс. заболевших впервые с 13 июня. Власти столицы рекомендовали работодателям вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, а также беременных женщин попросили по возможности соблюдать режим самоизоляции. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи о новых ограничительных мерах для экономики не идет.

Что влияет на курс рубля

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%. «Рубль в целом движется в мировом тренде и на этой неделе выглядит даже немного сильнее аналогов. Я думаю, это связано с тем, что до этого у нас было специфическое ослабление из-за внешней политики, а сейчас есть некоторая коррекция относительно других валют», — говорит эксперт.