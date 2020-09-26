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Финансы ,  
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.

Укрепление доллара к большинству валют, риск второй волны пандемии и угроза санкций играют против рубля, отмечают опрошенные РБК аналитики. Хотя фундаментальные факторы говорят о том, что рубль должен быть крепче, чем сейчас
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Российская валюта теперь слабеет не только из-за опасения санкций, но и из-за ожиданий второй волны коронавируса, объясняют опрошенные РБК экономисты.

В понедельник, 21 сентября, рубль торговался на уровне 75,5 руб. за доллар, но в течение недели курс американской валюты резко вырос и в пятницу, 25 сентября, доллар в моменте поднимался до уровня 78,5 руб. Пятничные торги доллар закончил на отметке 78,2 руб. Движение к евро было не таким сильным: с 89,8 руб. на открытие торгов в понедельник до 90,9 руб. к закрытию последней сессии на этой неделе. Но в ходе нее европейская валюта установила рекорд с февраля 2016 года, превысив на пике уровень 91,2 руб.

Падение российской валюты в конце недели совпало с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве и России до июньских уровней. За сутки по всей стране было выявлено 7 тыс. новых больных — впервые с 25 июня. В Москве — 1,5 тыс. заболевших впервые с 13 июня. Власти столицы рекомендовали работодателям вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, а также беременных женщин попросили по возможности соблюдать режим самоизоляции. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи о новых ограничительных мерах для экономики не идет.

Что влияет на курс рубля

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%. «Рубль в целом движется в мировом тренде и на этой неделе выглядит даже немного сильнее аналогов. Я думаю, это связано с тем, что до этого у нас было специфическое ослабление из-за внешней политики, а сейчас есть некоторая коррекция относительно других валют», — говорит эксперт.

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля
Финансы
Фото:Иван Юдин / ТАСС

«Первая причина падения рубля — дальнейший рост доллара к валютам развитых стран, подстегнувший и снижение цен на нефть. Все это давит и на валюты развивающихся стран, и рубль не исключение», — указывает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. По данным сырьевой биржи ICE, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре торгуется в районе $41,7 за баррель.

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«Самая очевидная причина снижения аппетита к риску на мировых рынках — это опасения второй волны», — считает и Долгин из ING. По его оценке, жесткий карантин реалистичен только в малых экономиках, а в крупных — системы здравоохранения должны были адаптироваться к пандемии. К тому же не все правительства готовы финансово позволить второй раунд нерабочих дней, предполагает он.

«Вторая это волна в профессиональном понимании или продолжение первой — вопрос к специалистам, но ухудшение динамики новых случаев заражения в России и Москве с новыми рекомендациями по работе из дома и самоограничениями для пожилых уверенности инвесторам не добавляют», — замечает Полевой.

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Сергей Собянин

Кроме того, инвесторы закрывают позиции в рубле на фоне ожидаемой выплаты Сбербанком рекордных дивидендов, отмечает Полевой. Ожидания их частичной конвертации в валюту нерезидентами (их доля традиционно высока среди акционеров госбанка) могли стать дополнительным триггером для ослабления рубля, объясняет экономист.

Риски, связанные с коронавирусом, накладываются на внешние угрозы. Российская валюта с августа и так слабеет из-за геополитических рисков, вызванных позицией России по ситуации в Белоруссии и отравлением политика Алексея Навального. В начале сентября, когда доллар вырос до 76 руб., аналитики говорили РБК, что без этих факторов он мог бы стоить на 3–5 руб. дешевле.

Еще один фактор — падение уверенности в быстром восстановлении мировой экономики, продолжает Долгин. ФРС объявила, что период низких ставок будет более длительным. «Изначально реакция рынка была положительной, но затем, видимо, пришло осознание, что низкие ставки являются реакцией на более низкую траекторию экономического роста», — говорит эксперт. В конце августа глава ФРС США Джером Пауэлл объявил, что американский регулятор позволит инфляции уходить выше таргета на «какое-то время» и не будет отвечать повышением ставки, чтобы поддержать экономическую активность.

В отношении рубля следует говорить о повышенной волатильности, а не о затяжном структурном ослаблении, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Структурные факторы не так сильно поменялись, и цена на нефть остается на уровне ближе к $40. Такие факторы, как закрытое международное сообщение, как были, так и продолжают действовать». На стабильность рубля влияет и традиционно более слабый в третьем и четвертом кварталах платежный баланс, замечает Донец.

«Совпадение отсутствия сильных позитивных новостей по России, настроений инвесторов и слабого платежного баланса определяют слабый курс», — заключает эксперт.

Стоит ли ждать укрепления

Понятно, что без улучшения или как минимум стабилизации внешнего фона существенного укрепления рубля ждать не стоит, говорит Полевой из «Локо-Инвеста»: «Однако фундаментально текущие уровни выглядят неустойчиво на горизонте двух-трех месяцев. По-прежнему считаю, что рубль с этих уровней скорее будет укрепляться к концу 2020 — началу 2021 года после повышенной волатильности в октябре—ноябре». «Ренессанс Капитал» сохраняет свой прогноз, согласно которому доллар будет торговаться на уровне 73–74 руб. при нефти дороже $40 на конец года, сказала Донец. С начала октября в пользу рубля начнет играть старт продажи валюты Центральным банком. Объем валюты к продаже в четвертом квартале составляет 185 млрд руб., сообщал ранее регулятор.

ЦБ назвал объем дополнительных продаж валюты в четвертом квартале
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в первой половине года курс рубля был «сильно ниже равновесного значения»: из-за замедления экономической активности наблюдался эффект «заморозки курса». «Во второй половине года — курс выше равновесного значения, компании вернулись к выплате дивидендов, есть признаки оживления экономической активности, также исчерпался запас валютной ликвидности в банковском секторе, увеличился вывоз капитала за рубеж», — перечисляет Порывай. Фундаментальные факторы играют против рубля и курс до 80 руб. за доллар при текущей нефти — «это нормально». По оценке Порывая, в курсе еще не содержится «существенная премия за санкции».

Исходя из фундаментальных показателей (платежного баланса, отложенных продаж валюты), можно рассчитывать на некоторое укрепление в четвертом квартале при прочих равных, предполагает Долгин. «Завершение обновления политического цикла в США тоже связывалось со снижением рисков — после ноября (когда состоятся выборы президента США. — РБК), возможно, снизится интенсивность внешнеполитической риторики», — говорит он. Но теперь добавились внешние и внутренние факторы неопределенности, поэтому можно говорить о росте волатильности, делает вывод экономист: «Если раньше был диапазон торгов более узкий — 70–75 руб., то теперь он расширяется».

Автор
Павел Казарновский
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