Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Глава ВТБ считает, что госдолг необходимо увеличить для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также траты на поддержку отраслей экономики и населения. Банки могли бы выкупить дополнительные заимствования

Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Правительству необходимо увеличить размер заимствований до 6 трлн руб. (около $79,5 млрд). Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal.

По мнению Костина, больше заимствованных средств России понадобится для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также для расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.

Ранее в интервью РБК Костин предлагал ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги в рамкам спецпрограмм для того, чтобы поддержать бизнес и население, снизив при этом нагрузку на бюджет.

Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году Россия планирует увеличить госдолг на 1–1,5 трлн руб., или $13–19 млрд (план заимствований предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).