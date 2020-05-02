Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Правительству необходимо увеличить размер заимствований до 6 трлн руб. (около $79,5 млрд). Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal.
По мнению Костина, больше заимствованных средств России понадобится для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также для расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.
Ранее в интервью РБК Костин предлагал ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги в рамкам спецпрограмм для того, чтобы поддержать бизнес и население, снизив при этом нагрузку на бюджет.
Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году Россия планирует увеличить госдолг на 1–1,5 трлн руб., или $13–19 млрд (план заимствований предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).