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Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Глава ВТБ считает, что госдолг необходимо увеличить для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также траты на поддержку отраслей экономики и населения. Банки могли бы выкупить дополнительные заимствования
ВТБ VTBR ₽0,0349 -0,84% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Правительству необходимо увеличить размер заимствований до 6 трлн руб. (около $79,5 млрд). Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, пишет The Wall Street Journal.

По мнению Костина, больше заимствованных средств России понадобится для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также для расходов на поддержку ключевых отраслей экономики и населения.

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Экономика
Андрей Костин

Ранее в интервью РБК Костин предлагал ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги в рамкам спецпрограмм для того, чтобы поддержать бизнес и население, снизив при этом нагрузку на бюджет.

Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году Россия планирует увеличить госдолг на 1–1,5 трлн руб., или $13–19 млрд (план заимствований предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб. «Увеличение объемов государственных заимствований так или иначе в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объем вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб.», — говорил тогда Белоусов.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

На прошлой неделе глава ВТБ сообщил, что банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных облигаций федерального займа при условии удлинения сроков РЕПО. На совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной Костин утверждал, что было бы опасно корректировать бюджет за счет сокращения расходов по ключевым программам. «Мне кажется, что вот здесь прежде всего должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5–6 трлн имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка», — говорил Костин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ВТБ, Андрей Костин, госдолг
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