«Траст» попросил обанкротить задолжавшую ему 19 млрд руб. компанию Минца

Суд принял заявление «Траста» о банкротстве «О1 Груп Финанс» — структуры холдинга Бориса Минца, которая выпустила облигации на 84 млрд руб. По трем выпускам допущен дефолт, а недавно компания проиграла иск «Трасту» на 19 млрд руб.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе принял к рассмотрению заявление банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» (компания холдинга О1 Бориса Минца, которая выпускала облигации), свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В апреле «Траст» выиграл иск против структуры Минца о взыскании 17,7 млрд руб. номинальной стоимости облигаций из двух выпусков и еще 1,56 млрд руб. купонного дохода — итого свыше 19 млрд руб. Всего у компании пять выпусков на 84 млрд руб., по трем из них (общей суммой 22 млрд руб.) неоднократно допускались дефолты, в последний раз в мае — июне этого года.

Еще одним держателем бондов группы О1 — на 1,5 млрд руб. — была кипрская «Дилахасси Лимитед». Она тоже выиграла дело против компании Минца, суд обязал последнюю заплатить 1,5 млрд руб. еще в 2018 году. В начале июля «Дилахасси» также подавала заявление о признании компании Минца банкротом, но оно было оставлено судом без движения до августа. Сейчас ее заявление и заявление «Траста» объединены в одно производство.

Пресс-служба «Траста» отказалась от комментариев.