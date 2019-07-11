Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Такое решение связано с иском, который подали Банк непрофильных активов и «Открытие». Они заподозрили группу Минца в мошенничестве

Борис Минц (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Президент — председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов выразил удовлетворение решением суда. По его словам, его устраивают любые ограничительные меры в этом деле.

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка. Последние приобрели облигации группы на общую сумму 57 млрд руб. По мнению истцов, условия этих облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности. Что же касается денег, которые получил Минц, то они пошли на погашение существенно обеспеченных кредитов группы в «Открытии» и Рост Банке.

«Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка $572 млн», — говорится в иске.

Сам Минц в настоящее время находится в Лондоне. В столицу Великобритании он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».