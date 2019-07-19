Forbes узнал о просьбе Минца разрешить ему тратить более £10 000 в неделю

Forbes узнал о просьбе Минца разрешить ему тратить более £10 000 в неделю

Адвокаты бизнесмена объяснили, что объявленное судом ограничение не позволяет ему выполнять обязательства перед третьими лицами. В окружении Минца указывают, что он вынужден жить в стесненных обстоятельствах

Борис Минц (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Адвокаты российского бизнесмена Бориса Минца обжаловали в Высоком суде Лондона решение, в соответствии с которым он может тратить не более £10 тыс. в неделю. В апелляционном заявлении, с которым ознакомился Forbes, указывается, что данная сумма является значительной для обычного человека, однако «она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы семьи Минца».

Сторона Минца объясняет, что ограничение в £10 тыс. вынуждает ответчиков жить в стесненных обстоятельствах или быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами. В частности, речь идет о сложностях с проведением платежей, которые возникли у четырех лондонских отелей, принадлежащих Минцу и его сыновьям.

11 июля стало известно о том, что Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн. Это было сделано в связи с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка.

Сам Минц в настоящее время находится в Лондоне. В столицу Великобритании он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».