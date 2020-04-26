Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Для сотрудников банков, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, в условиях пандемии предусмотрели работу без возвращения домой. Взамен им предлагают повышенную зарплату или бонусы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.

Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. Такой шаг понадобился для обеспечения бесперебойности и надежности операций.

«Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены. — РБК) в разные места. <...>. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — пояснил Хотимский. Он подчеркнул, что сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за повышенные деньги.

Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока не реализовал его, сообщил РБК через пресс-службу первый зампред правления Константин Рыбаков. По его словам, сейчас в банке сформированы специальные группы поддержки из работников, которые отвечают за критические функции непосредственно в офисах.