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Пандемия коронавируса ,  
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Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Для сотрудников банков, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, в условиях пандемии предусмотрели работу без возвращения домой. Взамен им предлагают повышенную зарплату или бонусы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.

Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием», рассказал журналистам первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. Такой шаг понадобился для обеспечения бесперебойности и надежности операций.

«Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены. — РБК) в разные места. <...>. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — пояснил Хотимский. Он подчеркнул, что сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за повышенные деньги.

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Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока не реализовал его, сообщил РБК через пресс-службу первый зампред правления Константин Рыбаков. По его словам, сейчас в банке сформированы специальные группы поддержки из работников, которые отвечают за критические функции непосредственно в офисах.

«План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение», — пояснил Рыбаков.

Банк определил условия, когда понадобится вводить изоляцию сотрудников в офисах, но детали не раскрыл. Сотрудники специальных команд поддержки предварительно сдали тесты на COVID-19, отметил первый зампред правления банка.

Большинство опрошенных РБК организаций уже перевели максимально возможное количество своих сотрудников на удаленную работу. Но тем работникам, кто вынужден продолжать приезжать в офисы, жить там пока не предлагается. Об этом сообщили представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка. В остальных банках из топ-20 не ответили на запрос РБК.

Как российские банки работают в условиях пандемии

Еще в середине марта многие кредитные организации начали переводить сотрудников на удаленную работу, писал РБК. Также банки вводили ограничения на посещение офисов для сотрудников, которые недавно вернулись из-за рубежа. На 16 марта в России было выявлено 93 случая заражения COVID-19.

К 25 марта, когда число инфицированных выросло до 163, Владимир Путин объявил о введении первой нерабочей недели — с 30 марта по 5 апреля, на банки она не распространялась. Но некоторые крупные банки в началу режима самоизоляции в Москве и других регионах сократили число работающих офисов, писал РБК. После продления нерабочих дней до 30 апреля кредитные организации также сообщали об изменениях в работе отделений.

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Финансы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Переход на удаленку несет риски для банков — эксперты предупреждали, что хакеры могут увеличить число кибератак на компьютеры, оборудование, домашние сети сотрудников, работающих дистанционно, писал РБК.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, коронавирус
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