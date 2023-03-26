Глава МВФ предупредила о возросших рисках для финансовой стабильности

Георгиева считает, что из-за ужесточения денежно-кредитной политики в странах Запада риск для мировой финансовой стабильности вырос. В то же время она похвалила регуляторы за предоставление банкам необходимой ликвидности

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Неопределенность в мировой экономике остается «исключительно высокой», а глобальный экономический рост, как ожидается, замедлится до уровня ниже 3% в этом году, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, ситуацию в экономике усугубляют, в том числе, недавний крах нескольких американских банков, конфликт на Украине, ужесточение денежно-кредитной политики развитых экономик и «шрамы» от COVID-19. «Риски для финансовой стабильности возросли в условиях более высокого уровня долга», — подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ отметила, что быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, «неизбежно порождает стрессы и уязвимость, которые мы видели в недавних событиях в банковском секторе».

«Мы также видели, как директивные органы действовали решительно в ответ на риски финансовой стабильности, и мы видели, как центральные банки стран с развитой экономикой увеличивали предоставление ликвидности в долларах США», — добавила она. Все эти действия, считает Георгиева, в некоторой степени ослабили «стресс на рынках».

В марте в США в течение одной недели закрылись три банка с активами на $333 млрд, включая Silicon Valley Bank (SVB). Банк занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

После краха SVB президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

Банкротство кредитных организаций повлекло падение капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии, а также проблемы с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынуждензапросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS, сделку поддержал швейцарский регулятор.