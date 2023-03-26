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Финансы ,  
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Глава МВФ предупредила о возросших рисках для финансовой стабильности

Глава МВФ Георгиева: из-за высокого уровня долга риски для финансовой стабильности растут
Георгиева считает, что из-за ужесточения денежно-кредитной политики в странах Запада риск для мировой финансовой стабильности вырос. В то же время она похвалила регуляторы за предоставление банкам необходимой ликвидности
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Неопределенность в мировой экономике остается «исключительно высокой», а глобальный экономический рост, как ожидается, замедлится до уровня ниже 3% в этом году, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, ситуацию в экономике усугубляют, в том числе, недавний крах нескольких американских банков, конфликт на Украине, ужесточение денежно-кредитной политики развитых экономик и «шрамы» от COVID-19. «Риски для финансовой стабильности возросли в условиях более высокого уровня долга», — подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ отметила, что быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, «неизбежно порождает стрессы и уязвимость, которые мы видели в недавних событиях в банковском секторе».

«Мы также видели, как директивные органы действовали решительно в ответ на риски финансовой стабильности, и мы видели, как центральные банки стран с развитой экономикой увеличивали предоставление ликвидности в долларах США», — добавила она. Все эти действия, считает Георгиева, в некоторой степени ослабили «стресс на рынках».

В марте в США в течение одной недели закрылись три банка с активами на $333 млрд, включая Silicon Valley Bank (SVB). Банк занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

После краха SVB президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

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Банкротство кредитных организаций повлекло падение капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии, а также проблемы с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынуждензапросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS, сделку поддержал швейцарский регулятор.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Кристалина Георгиева МВФ глобальные риски финансы США
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