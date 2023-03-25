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Банковский кризис на Западе ,  
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Байден заявил об отсутствии угроз для банковского сектора США

Байден: власти США не видят «на горизонте» угрозы взрыва в банковском секторе

Угрозы взрыва американского банковского сектора «на гаризонте» не видно. Об этом, выступая перед парламентом Канад, заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, потребуется еще какое-то время, чтобы все успокоилось. Но я не вижу на горизонте ничего такого, что скоро взорвется. Однако я понимаю, что это вызывает беспокойство», — сказал Байден.

По словам американского президента, вклады людей гарантированы. Он отметил, что американские регулирующие органы готовы к принятию дополнительных мер в случае необходимости.

В марте в США потерпели крах три банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank. SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты.

21 марта Bloomberg сообщил, что Минфин США изучает возможность снять текущий страховой лимит на депозиты в размере $250 тыс. и начать страховать любые вклады. Об этом попросила Коалиция средних банков Америки (Mid-Size Bank Coalition of America), куда входят финансовые организации с активами до $100 млрд.

Теги
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