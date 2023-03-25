Байден заявил об отсутствии угроз для банковского сектора США
Угрозы взрыва американского банковского сектора «на гаризонте» не видно. Об этом, выступая перед парламентом Канад, заявил президент США Джо Байден.
«Я думаю, потребуется еще какое-то время, чтобы все успокоилось. Но я не вижу на горизонте ничего такого, что скоро взорвется. Однако я понимаю, что это вызывает беспокойство», — сказал Байден.
По словам американского президента, вклады людей гарантированы. Он отметил, что американские регулирующие органы готовы к принятию дополнительных мер в случае необходимости.
В марте в США потерпели крах три банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank. SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты.
21 марта Bloomberg сообщил, что Минфин США изучает возможность снять текущий страховой лимит на депозиты в размере $250 тыс. и начать страховать любые вклады. Об этом попросила Коалиция средних банков Америки (Mid-Size Bank Coalition of America), куда входят финансовые организации с активами до $100 млрд.