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Потанин заочно поспорил с Дерипаской о решении ЦБ повысить ставку

Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Центробанк, повысив ключевую ставку, использовал доступный регулятору инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции. Об этом в закрытой группе в Facebook написал предприниматель Владимир Потанин.

По словам бизнесмена, регулятор до этого мог позволить себе снижать ставку или сохранять ее, что и делал с июля 2020 года, когда она опустилась до минимума в 4,25%. «Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен», — считает он.

Потанин признал, что решение ЦБ делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном, по его словам, это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — указал он, добавив, что «залезает людям в карман инфляция».

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан
Финансы
Олег Дерипаска

По мнению предпринимателя, российские власти справились со стимулированием экономики лучше, «чем регуляторы большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике». Согласно приведенной Потаниным статистике, в прошлом году на субсидии экономике было потрачено 4,5% ВВП, при этом, по оценке Росстата, падение ВВП составило 3,1%. «В большинстве развитых стран на программы стимулирования было потрачено от 15 до 30% ВВП, что не уберегло их экономики от падения в диапазоне от 6 до 11%», — написал он.

19 марта Центробанк повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых — впервые с 2018 года. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%. Его решение стало неожиданностью для рынка, ожидавшего, что ЦБ оставит ставку неизменной.

Действия ЦБ раскритиковал бизнесмен Олег Дерипаска, назвав их «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Он посчитал, что решение преследовало не экономические, а политические цели, в том числе «похоронить молодое правительство технократов [Михаила] Мишустина». По мнению Дерипаски, из-за отсутствия роста доходов беднейших россиян на фоне восстановительного роста мировой экономики правительству «вряд ли удастся» пережить сентябрьские выборы в Госдуму.

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Бизнесмен посчитал, что правительство не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика регулятора не изменится. Он также допустил, что на этом фоне «западные партнеры» решат «подлить масло в огонь социального недовольства, бодря оппозицию».

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Владимир Потанин Олег Дерипаска Центробанк ключевая ставка
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