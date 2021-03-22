Потанин заочно поспорил с Дерипаской о решении ЦБ повысить ставку

Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Центробанк, повысив ключевую ставку, использовал доступный регулятору инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции. Об этом в закрытой группе в Facebook написал предприниматель Владимир Потанин.

По словам бизнесмена, регулятор до этого мог позволить себе снижать ставку или сохранять ее, что и делал с июля 2020 года, когда она опустилась до минимума в 4,25%. «Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен», — считает он.

Потанин признал, что решение ЦБ делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном, по его словам, это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — указал он, добавив, что «залезает людям в карман инфляция».

По мнению предпринимателя, российские власти справились со стимулированием экономики лучше, «чем регуляторы большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике». Согласно приведенной Потаниным статистике, в прошлом году на субсидии экономике было потрачено 4,5% ВВП, при этом, по оценке Росстата, падение ВВП составило 3,1%. «В большинстве развитых стран на программы стимулирования было потрачено от 15 до 30% ВВП, что не уберегло их экономики от падения в диапазоне от 6 до 11%», — написал он.