Глава Минэкономразвития увидел риски в повышении ставки ЦБ

Обратной стороной решения Банка России повысить ключевую ставку является риск сокращения кредитования и инвестиций, считает министр экономики Максим Решетников. Он поспорил с аргументацией ЦБ

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Министр экономического развития Максим Решетников увидел риски для инвестиционной активности от недавнего решения Банка России впервые с конца 2018 года повысить ключевую ставку. По его словам, ставка ЦБ не должна быть единственным инструментом в борьбе с инфляцией, импортируемой с мировых продовольственных рынков.

«Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения. В то же время мы понимаем, что [нельзя] исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит не монетарный характер, а мы с вами много говорим о том, что это инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков… Но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в экономике, инвестиций и не только инвестиций», — сказал Решетников журналистам 25 марта.

19 марта Банк России повысил ставку с 4,25 до 4,50%, сославшись на опережение потребительской инфляцией его прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских цен вырос до 5,7%, по оценкам на середину марта, — до 5,8% (против целевого ориентира ЦБ 4%). ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.

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