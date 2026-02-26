ЦБ рассказал, когда ожидает приближение устойчивой инфляции к 4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Согласно прогнозу Центробанка, возвращение устойчивой инфляции к 4% ожидается во втором полугодии 2026 года, следует из резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 13 февраля.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5 – 5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и в последующие годы годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в материале.

ЦБ отметил, что темп роста ВВП в 2026 году составит 0,5–1,5%, а в 2027 году и последующие годы экономика выйдет на сбалансированные темпы роста в 1,5–2,5% в год.

В четвертом квартале 2025 года, согласно отчету, текущий рост цен снизился до 3,9% после 6,5% в третьем квартале. Базовая инфляция за тот же период ускорилась до 4,7% против 4,1% кварталом ранее. По данным ЦБ, в начале 2026 года инфляционное давление существенно усилилось.

Ценовые ожидания предприятий в феврале снизились после четырех месяцев роста и вернулись к среднему уровню 2025 года, пишет ЦБ. Инфляционные ожидания населения в январе не изменились, при этом профессиональные аналитики несколько повысили прогнозы по инфляции на 2026–2027 годы.

Согласно отчету ЦБ, некоторые участники обсуждения отметили, что сделать однозначный вывод об устойчивой инфляции пока сложно: по их мнению, текущие показатели невозможно корректно очистить от влияния повышения НДС до 22%, а недельные данные ограниченно отражают динамику цен на услуги, где рост тарифов и налоговые изменения могли проявиться сильнее.

Накануне, 25 февраля, председатель правительства России Михаил Мишустин назвал инфляцию одним из самых серьезных вызовов в 2025 году. По его словам, по итогам года инфляция сократилась до 5,6%. Мишустин добавил, что сокращение инфляции было достигнуто благодаря совместной работе правительства и Центробанка, а также формированию экономики предложения. Власти продолжают работать над ее снижением, отметил он.

ЦБ ранее сообщал, что годовая инфляция в декабре 2025 года составила 5,59%, а в январе ускорилась до 6%, связав это с разовыми факторами — повышением НДС, акцизов, утильсбора и индексацией тарифов. По оценке Минэкономразвития, на начало февраля инфляция достигла 6,4%, однако глава ведомства Максим Решетников отметил ее замедление в период с 3 по 9 февраля.

