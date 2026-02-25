 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Мишустин назвал инфляцию одним из самых серьезных вызовов в 2025 году

Инфляция по итогам года сократилась до 5,6% благодаря работе ЦБ и правительства, а также формированию экономики предложения, сообщил Мишустин. По оценке регулятора и Минэкономразвития, в первые месяцы 2026-го она ускорилась
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Инфляция в России по итогам 2025 года сократилась до 5,6%, заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. РБК ведет прямую трансляцию.

«Одним из серьезных вызовов оставалась инфляция», — заявил он.

По его словам, сокращение инфляции было достигнуто благодаря совместной работе правительства и Центробанка, а также формированию экономики предложения. Мишустин отметил, что власти продолжают работать над ее снижением.

ЦБ назвал причины ускорения инфляции в январе
Экономика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

ЦБ ранее сообщал, что в годовом выражении инфляция в декабре 2025 года составила 5,59%. В январе она ускорилась до 6%, однако регулятор объяснил это влиянием разовых факторов, включая повышение НДС, акцизов, утилизационного сбора на легковые автомобили и индексацию регулируемых тарифов.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в стране по состоянию на начало февраля составила 6,4%. Глава ведомства Максим Решетников, однако, отметил, что в период с 3 по 9 февраля она замедлилась.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет находиться на целевом уровне (для ЦБ это около 4%). В 2024-м, по оценке Росстата, показатель инфляции в России составил 9,52%.

Параллельно с замедлением инфляции Банк России снижает ключевую ставку. С июня по декабрь 2025-го она уменьшилась на 5 п.п., до 16% годовых. На заседании 13 февраля Совет директоров регулятора снизил ставку еще на 0,5 п.п. — до 15,5%.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Михаил Мишустин Инфляция Госдума правительство Центробанк
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
