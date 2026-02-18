 Перейти к основному контенту
0

ЦБ назвал причины ускорения инфляции в январе

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Рост цен в январе ускорился из-за разовых факторов, включая повышение НДС, акцизов, утилизационного сбора на легковые автомобили и индексацию регулируемых тарифов. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

В годовом выражении инфляция в январе составила 6% против 5,59% в декабре 2025 года.

Из комментария ЦБ следует, что значительный вклад в прирост цен внесли компоненты с волатильной динамикой. Помимо налоговых изменений и индексации тарифов на инфляцию повлияло ускорение роста цен на овощи и фрукты после сдержанной динамики в ноябре и декабре 2025 года. При этом за три месяца их подорожание оказалось ниже сезонной нормы. Схожая ситуация отмечена в сегменте яиц.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет находиться на целевом уровне.

Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат конца декабря
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2025 года снизилась до 5,59% против 9,52% годом ранее.

Продовольственные товары за год подорожали на 5,24% (в 2024 году — 11,05%). Плодоовощная продукция подешевела на 8,8%, куриные яйца — на 20,04%, сахар — на 6,41%. В то же время мороженая рыба выросла в цене на 16,98%, алкоголь и хлеб — на 11,12%.

Непродовольственные товары подорожали на 2,99% против 6,12% годом ранее. Бензин прибавил 10,78%, лекарства — 9,88%, табачные изделия — 7,08%.

Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4–5% и ожидает возвращения показателя к целевому уровню с 2027 года. Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год увеличен до 13–15%.

