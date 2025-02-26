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Волатильность рубля достигла максимума за год

Волатильность российской валюты достигла максимума с января 2024 года. На ее рост повлияло укрепление рубля, спровоцированное перестройкой каналов поступления валюты из-за санкций и новостями об урегулировании конфликта на Украине
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к 25 февраля достигла 21,9%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg, которые изучил РБК.

Волатильность рубля к доллару начала расти с середины января 2025 года. На 20 января она составляла 21,94%. В этот день курс доллара был 102,4 руб. Затем волатильность российской валюты немного снизилась — до 19–20%, но уже в феврале снова стала расти вместе с укреплением рубля на фоне новостей о возможном урегулировании конфликта на Украине.

В последнее время волатильность российской валюты находится на максимальных уровнях с конца января 2024 года.

С начала февраля рубль отыграл у доллара почти 11,5%, укрепившись с 97,81 до 86,6 за доллар по официальному курсу Банка России.

Практически все дни в феврале волатильность рубля превышала 20%, при том что среднее ее значение в предыдущие месяцы составляло 19%. На минимуме за год волатильность была 19 декабря 2024 года — 16,83%. Максимальной за всю историю наблюдений волатильность была в марте 2022 года, тогда она составляла 122,9%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg.

Наблюдаемая в феврале вмененная волатильность опционов на рубль/доллар вдвое выше исторической нормы, оценивает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Но волатильность заметно и устойчиво снижается последние три года с пиков 2022-го, добавляет он.

С чем связана повышенная волатильность рубля

Основную роль в резком укреплении рубля и росте волатильности, скорее всего, сыграли специфичные для России геополитические риски, полагает Исаков. «На втором месте — глобальное ослабление доллара против основных валют на 3,5% с пиков на фоне снижения рисков тарифных войн», — считает эксперт.

Геополитическая история имеет наименьший вклад в укрепление рубля, не согласен главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. По его мнению, в гораздо большей степени важен сезонно высокий экспорт при отсутствии спроса на импорт. Возврат экспортной выручки в рамках президентского указа продолжается, при этом продажа валюты идет и по операциям зеркалирования ФНБ, отмечает эксперт. «Предложение валюты избыточное, спроса на нее внутри российского контура нет. Импорт оплачивается с внешних счетов», — объясняет Коныгин.

ЦБ увеличит объем продаж валюты до ₽5,5 млрд в день
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Первая причина волатильности рубля — произошедшая перестройка валютного рынка и необходимость постоянной адаптации к изменяющимся условиям функционирования, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. В ноябре 2024 года США ввели блокирующие санкции в отношении более чем 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанка, через который с весны 2022 года велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. О том, что санкции приведут к повышенной волатильности курса, в декабре предупреждала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом нельзя игнорировать и возможные изменения геополитической ситуации, они слишком масштабны и будут означать перестановку некоего справедливого уровня курса, добавляет Кузьмин. «Возможность реализации таких сценариев также учитывается в котировках», — заключает он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее объяснял повышенную волатильность на валютном рынке произошедшим летом разрушением биржевого механизма определения курса рубля к доллару и евро. «У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — объяснял он.

В июне 2024 года Московская биржа и входящий в ее контур Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США. Это привело к остановке биржевых торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Сейчас курсы этих валют определяет Банк России на основе межбанковских сделок.

ЦБ поменяет механизм расчета официальных курсов валют к рублю
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как долго будет сохраняться волатильность

Период повышенной волатильности рубля может наблюдаться вплоть до конца текущего года, считает аналитик «Финама» Николай Дудченко: «События в настоящее время развиваются достаточно стремительно, новостей много, а значит, рынок будет на эти новости реагировать». Текущее укрепление рубля эксперт называет избыточным и убежден, что оно будет временным. В ближайшее время рубль вполне может опуститься в диапазон 84,5–85 за доллар, но реалистичный сценарий на конец года — восстановление курса доллара в район 105–107 руб., прогнозирует Дудченко.

Пока «не разошьется» спрос на валюту со стороны импортеров и нерезидентов, курс будет оставаться крепким, согласен Коныгин. Ослабление рубля более вероятно в течение нескольких месяцев — до 100 руб. за доллар до конца года, прогнозирует эксперт. «Важным триггером будет очередной выход нерезидентов из российских активов, которого сейчас нет. К примеру, в случае обмена замороженных резервов, продажи бизнеса, продажи ценных бумаг», — не исключает Коныгин.

«Волатильность будет повышенной, пока не появится определенность относительно будущей геополитической ситуации и не сформируются какие-то устойчивые, не меняющиеся условия функционирования валютного рынка», — рассуждает Кузьмин.

Дальнейшая траектория курса будет зависеть от происходящих событий. «Если политический диалог восстановить не удастся, то справедливый уровень курса в обозримой перспективе будет по-прежнему находиться в диапазоне 100+ руб. за доллар, при сохранении профицита текущего счета на уровне около 2,2% ВВП», — отмечает эксперт. Если предполагать заморозку или прекращение конфликта и снятие американских санкций, средний курс за 2025 год составит около 95–96 руб. за доллар, добавляет Кузьмин. Если предположить прекращение конфликта и снятие ограничений на транспортировку нефти со стороны и США, и ЕС, то доллар будет стоить 87–88 руб., не исключает он.

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