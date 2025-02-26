Волатильность рубля достигла максимума за год

Волатильность российской валюты достигла максимума с января 2024 года. На ее рост повлияло укрепление рубля, спровоцированное перестройкой каналов поступления валюты из-за санкций и новостями об урегулировании конфликта на Украине

Фото: Владислав Шатило / РБК

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к 25 февраля достигла 21,9%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg, которые изучил РБК.

Волатильность рубля к доллару начала расти с середины января 2025 года. На 20 января она составляла 21,94%. В этот день курс доллара был 102,4 руб. Затем волатильность российской валюты немного снизилась — до 19–20%, но уже в феврале снова стала расти вместе с укреплением рубля на фоне новостей о возможном урегулировании конфликта на Украине.

В последнее время волатильность российской валюты находится на максимальных уровнях с конца января 2024 года.

С начала февраля рубль отыграл у доллара почти 11,5%, укрепившись с 97,81 до 86,6 за доллар по официальному курсу Банка России.

Практически все дни в феврале волатильность рубля превышала 20%, при том что среднее ее значение в предыдущие месяцы составляло 19%. На минимуме за год волатильность была 19 декабря 2024 года — 16,83%. Максимальной за всю историю наблюдений волатильность была в марте 2022 года, тогда она составляла 122,9%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg.

Наблюдаемая в феврале вмененная волатильность опционов на рубль/доллар вдвое выше исторической нормы, оценивает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Но волатильность заметно и устойчиво снижается последние три года с пиков 2022-го, добавляет он.

С чем связана повышенная волатильность рубля

Основную роль в резком укреплении рубля и росте волатильности, скорее всего, сыграли специфичные для России геополитические риски, полагает Исаков. «На втором месте — глобальное ослабление доллара против основных валют на 3,5% с пиков на фоне снижения рисков тарифных войн», — считает эксперт.

Геополитическая история имеет наименьший вклад в укрепление рубля, не согласен главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. По его мнению, в гораздо большей степени важен сезонно высокий экспорт при отсутствии спроса на импорт. Возврат экспортной выручки в рамках президентского указа продолжается, при этом продажа валюты идет и по операциям зеркалирования ФНБ, отмечает эксперт. «Предложение валюты избыточное, спроса на нее внутри российского контура нет. Импорт оплачивается с внешних счетов», — объясняет Коныгин.

Первая причина волатильности рубля — произошедшая перестройка валютного рынка и необходимость постоянной адаптации к изменяющимся условиям функционирования, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. В ноябре 2024 года США ввели блокирующие санкции в отношении более чем 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанка, через который с весны 2022 года велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. О том, что санкции приведут к повышенной волатильности курса, в декабре предупреждала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом нельзя игнорировать и возможные изменения геополитической ситуации, они слишком масштабны и будут означать перестановку некоего справедливого уровня курса, добавляет Кузьмин. «Возможность реализации таких сценариев также учитывается в котировках», — заключает он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее объяснял повышенную волатильность на валютном рынке произошедшим летом разрушением биржевого механизма определения курса рубля к доллару и евро. «У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — объяснял он.

В июне 2024 года Московская биржа и входящий в ее контур Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США. Это привело к остановке биржевых торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Сейчас курсы этих валют определяет Банк России на основе межбанковских сделок.

Как долго будет сохраняться волатильность

Период повышенной волатильности рубля может наблюдаться вплоть до конца текущего года, считает аналитик «Финама» Николай Дудченко: «События в настоящее время развиваются достаточно стремительно, новостей много, а значит, рынок будет на эти новости реагировать». Текущее укрепление рубля эксперт называет избыточным и убежден, что оно будет временным. В ближайшее время рубль вполне может опуститься в диапазон 84,5–85 за доллар, но реалистичный сценарий на конец года — восстановление курса доллара в район 105–107 руб., прогнозирует Дудченко.

Пока «не разошьется» спрос на валюту со стороны импортеров и нерезидентов, курс будет оставаться крепким, согласен Коныгин. Ослабление рубля более вероятно в течение нескольких месяцев — до 100 руб. за доллар до конца года, прогнозирует эксперт. «Важным триггером будет очередной выход нерезидентов из российских активов, которого сейчас нет. К примеру, в случае обмена замороженных резервов, продажи бизнеса, продажи ценных бумаг», — не исключает Коныгин.

«Волатильность будет повышенной, пока не появится определенность относительно будущей геополитической ситуации и не сформируются какие-то устойчивые, не меняющиеся условия функционирования валютного рынка», — рассуждает Кузьмин.

Дальнейшая траектория курса будет зависеть от происходящих событий. «Если политический диалог восстановить не удастся, то справедливый уровень курса в обозримой перспективе будет по-прежнему находиться в диапазоне 100+ руб. за доллар, при сохранении профицита текущего счета на уровне около 2,2% ВВП», — отмечает эксперт. Если предполагать заморозку или прекращение конфликта и снятие американских санкций, средний курс за 2025 год составит около 95–96 руб. за доллар, добавляет Кузьмин. Если предположить прекращение конфликта и снятие ограничений на транспортировку нефти со стороны и США, и ЕС, то доллар будет стоить 87–88 руб., не исключает он.