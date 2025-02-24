Решетников назвал разрушенным биржевой механизм определения курса рубля
С 2024 года увеличилась волатильность на финансовом рынке на фоне разрушения биржевого механизма определения курса рубля, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов, — сказал он (цитата по «РИА Новости»). — С точки зрения влияния на отрасли — ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений — более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен».
Он указал на то, что текущий курс доллара в 88 руб. крепче прогнозных показателей Минэкономразвития. Согласно прогнозам ведомства, в 2025 году средний курс доллара составит 96,5 руб., в 2026-м — 100 руб., в 2027-м — 103,2 руб. Решетников анонсировал подготовку новых оценок этих показателей в марте.
С 10 февраля расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал с 97,068 до 87,52 руб.
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ, контрагент во всех валютных сделках на Мосбирже), что привело к остановке торгов с долларом и евро. Центробанк стал устанавливать официальные курсы на эти валюты в рабочие дни на основании банковской отчетности и сведений внебиржевых торгов. С 27 декабря регулятор задействует в этих целях объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Москва считает любые санкции стран Запада незаконными и требует их отмены.
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