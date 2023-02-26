«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро после санкций ЕС

На торги другими валютами, включая доллар, а также их вывод клиентами санкции ЕС не влияют, сообщил брокер

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«Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановит торги в евро, сообщил брокер в своем телеграм-канале.

«Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», — указано в сообщении.

Брокер также указал, что на торги другими валютами, включая доллар, а также их вывод клиентами санкции Евросоюза не влияют.

В сообщении говорится, что «Тинькофф Инвестиции» выведут активы клиентов в другую, неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1–3 недель мы планируем запустить торги», — заявил брокер.

Тинькофф Банк в конце февраля попал под санкции ЕС. Введение ограничительных мер в Брюсселе объяснили тем, что банк является системообразующей кредитной организацией, участвующей в секторах экономики, «обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России. В десятый пакет санкций ЕС также включили Альфа-банк и Росбанк. Еще с прошлого года ограничительные меры действуют против крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ.

Блокирующие санкции ЕС означают заморозку активов в европейской юрисдикции и запрет на операции с евро. Структурам из Евросоюза нельзя вести дела с фигурантами санкционного списка, это в том числе ведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений (SWIFT, подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие» и другие были отключены еще прошлой весной).

Россия неоднократно называла западные санкции нелегитимными и незаконными, поскольку они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

Тинькофф Банк после введения санкций ЕС сообщил, что подготовился к такому сценарию и несколько месяцев работал над тем, чтобы его сервисы продолжали функционировать в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств.

Согласно данным на июль 2022 года, число клиентов «Тинькофф Инвестиций» превышает 11 млн человек. Тинькофф Банк — основной актив TCS Group, 35% в котором принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, около 60% акций находятся в свободном обращении, 6,5% принадлежат менеджменту.