Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых

Стоимость рыночной ипотеки в крупных банках начала выходить за пределы 16% годовых, заметил РБК. При этом не все из них подняли ставки по кредитам на жилье так же сильно, как выросла ставка ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банки начали новую волну повышения ставок по ипотеке — в результате базовая стоимость таких кредитов в некоторых из них превысила 16% годовых. Изменения тарифов уже подготовили шесть игроков.

ВТБ с 1 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 2,4 процентного пункта, сообщил банк. Согласно информации на его сайте, минимальная ставка по ипотеке на строящееся и готовое жилье сейчас составляет 16,4–16,5% в зависимости от комбинации примененных скидок. К ней добавляется порядка 0,5 п.п., если клиент, например, не получает зарплату в ВТБ или отказывается от электронной регистрации сделки. Одобрения по ипотечным заявкам по прежним ставкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.

Альфа-банк с 1 ноября довел базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых. Показатель вырос на 1,2 п.п., следует из данных «Дом.РФ». В Альфа-банке не ответили на запрос РБК.

Банк «Открытие» с 1 ноября поднял базовую ставку по рыночной ипотеке на новостройки и готовое жилье до 16,99% без учета скидки. Стоимость кредитов на жилье выросла на 2,4 п.п., уточнил представитель организации. «По заявкам, одобренным до 31 октября, банк сохранит процентную ставку при подписании кредитного договора до 30 ноября включительно», — добавил он.

«Уралсиб» уже поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки на 1 п.п., до 16,99 и 17,49% в зависимости от суммы кредита, следует из информации на сайте и данных «Дом.РФ». В «Уралсибе» не ответили на запрос РБК.

Совкомбанк с 5 ноября повысит ставки по нельготным программам ипотеки на 1 п.п., сообщил РБК представитель кредитной организации. Сейчас стоимость рыночной ипотеки на новостройки и готовое жилье в Совкомбанке начинается от 15,4% годовых.

Московский кредитный банк планирует подъем ставок по базовым ипотечным программам с 8 ноября, сообщил телеграм-канал «Ипотека и недвижимость». Представитель МКБ подтвердил РБК, что пересмотр условий по таким кредитам планируется, но не раскрыл срок и шаг повышения. «Тех клиентов, которые в ближайшие дни планируют сделки по ипотеке, мы предупредили о том, что ставки могут быть пересмотрены и желательно поторопиться с проведением сделок по ранее одобренным условиям», — отметил он. Сейчас минимальные ставки по рыночной ипотеке на новостройки в МКБ составляют 14,4% годовых, а на готовое жилье —14,3%, следует из данных «Дом.РФ».

Крупнейший игрок на ипотечном рынке — Сбербанк — еще не пересматривал условия по ссудам на жилье. Согласно информации на его сайте, ставки по рыночной ипотеке в «Сбере» начинаются от 14,2% годовых.

Крупные российские банки допускали ухудшение условий по розничным кредитам, и в частности по ипотеке, сразу после повышения ключевой ставки 27 октября. ЦБ поднял показатель на 2 п.п., до 15%, что превысило ожидания рынка.

По данным «Дом.РФ», на 27 октября средняя ставка в топ-20 ипотечных банков составляла 14,36% для первичного рынка и 14,52% для вторичного. Показатели еще не учитывают недавние повышения ключевых игроков, но такие ставки уже соответствуют уровню на 20 мая 2022 года — тогда стоимость ипотечных кредитов еще оставалась высокой после резкого подъема ключевой ставки до 20% на пике кризиса. Новый раунд ухудшения условий по ипотеке фактически возвращает ставки по таким кредитам на максимальные уровни прошлого года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин не исключает, что не все банки будут корректировать ставки по ипотеке так же резко, как выросла ключевая. По его словам, участники будут в первую очередь ориентироваться на динамику стоимости фондирования для себя.

Рост стоимости ипотеки приведет к охлаждению этого сегмента, допускали ЦБ и сами участники рынка. Сбербанк, в частности, прогнозировал сокращение спроса на рыночную ипотеку во втором полугодии примерно на 30% относительно первой половины 2023 года.

Сокращение будет, но не такое значительное, как спад в ипотеке на пике кризиса в прошлом году, замечает Доронкин. Он объясняет это «менее высоким уровнем ставок» сейчас и «более низким уровнем неопределенности заемщиков относительно будущей ситуации с доходами и экономикой».

Основным каналом выдачи ипотеки остаются льготные программы, в первую очередь ориентированные на новостройки. Там ставки сохраняются на прежних уровнях: 8% — на льготы для первичного рынка жилья, 6% — на семейную ипотеку, 5% — на ипотеку для айтишников, 2% — на дальневосточную.

На фоне роста ставок доля продаж ипотеки на льготных условиях стала увеличиваться. По оценкам ЦБ, в сентябре выдачи ипотечных ссуд на стандартных условиях сократились примерно на 9%, а льготных кредитов — выросли на 27%. Таким образом, на льготную ипотеку пришлось 67,6% выдач. Для сравнения: в июне, до цикла ужесточения денежно-кредитной политики и роста ставок, льготная ипотека занимала 51,1% продаж.