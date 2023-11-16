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Финансы ,  
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Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах

Глава ЦБ Набиуллина: ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам
Ставки по ипотеке стоит дифференцировать в зависимости от региона выдачи, считает глава Эльвира Набиуллина. Один из возможных критериев — уровень зарплат на той или иной территории
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ставки по ипотеке нужно дифференцировать в зависимости от региона, где выдается такой кредит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что при одинаковых ставках по ипотеке и одинаковым льготным программам «зарплата в Москве отличается в разы от зарплаты в Костроме», и спросил Набиуллину, как она относится к тому, «чтобы процент по ипотечным кредитам был дифференцированным» в зависимости от средней зарплаты в том или ином регионе.

Выдачи ипотеки упали почти на 20% после роста ставок и ограничений ЦБ
Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

«Это действительно очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки, мы не против льготных программы, [хотя] иногда так интерпретируют, мы за то, чтобы льготные программы были адресными. То, что у нас есть массовая программа (речь об ипотеке для новостроек под 8%. — РБК), привело к региональным перекосам — у нас значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, и здесь же покупается инвестиционное жилье — люди из других регионов стараются купить жилье. И, конечно, нужно дифференцировать», — ответила глава ЦБ.

«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев, вы сказали заработная плата. Мне кажется, можно еще посмотреть уровень проникновения ипотеки — есть [регионы], где совсем мало выдают ипотеки, есть, где она развита — и жилищное строительство. Многим строительным компаниям очень невыгодно строить как раз в небольших городах, это низкая прибыльность», — подчеркнула Набиуллина. Еще один вариант поддержки рынка — одновременная выдача субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильем, добавила она.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина льготная ипотека Вячеслав Володин
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