Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах
Ставки по ипотеке нужно дифференцировать в зависимости от региона, где выдается такой кредит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что при одинаковых ставках по ипотеке и одинаковым льготным программам «зарплата в Москве отличается в разы от зарплаты в Костроме», и спросил Набиуллину, как она относится к тому, «чтобы процент по ипотечным кредитам был дифференцированным» в зависимости от средней зарплаты в том или ином регионе.
«Это действительно очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки, мы не против льготных программы, [хотя] иногда так интерпретируют, мы за то, чтобы льготные программы были адресными. То, что у нас есть массовая программа (речь об ипотеке для новостроек под 8%. — РБК), привело к региональным перекосам — у нас значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, и здесь же покупается инвестиционное жилье — люди из других регионов стараются купить жилье. И, конечно, нужно дифференцировать», — ответила глава ЦБ.
«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев, вы сказали заработная плата. Мне кажется, можно еще посмотреть уровень проникновения ипотеки — есть [регионы], где совсем мало выдают ипотеки, есть, где она развита — и жилищное строительство. Многим строительным компаниям очень невыгодно строить как раз в небольших городах, это низкая прибыльность», — подчеркнула Набиуллина. Еще один вариант поддержки рынка — одновременная выдача субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильем, добавила она.
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