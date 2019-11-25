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Тиньков ответил на появление своего банка в сцене по Гарри Поттеру от ВТБ
Карикатурный образ Тинькофф Банка появился в традиционном театрализованном приеме от ВТБ. Тогда переодетый в Дамблдора Костин связал появление факультета «Тинькомиф» в магическом вузе с пивной лавкой

Банкир Олег Тиньков в своем Instagram показал отрывок из ролика с театрализованного приема ВТБ, где Андрей Костин и его заместители изображали героев магического университета Хогвартс. В нем было четыре факультета, названных в честь банков, — «Вэтэбор», «Сберебин», «Альфенбах» и «Тинькомиф». Тиньков счел это признанием заслуг своего банка.

«Я не смотрю и не читаю «фэнтези», мне больше интересна реальная жизнь. и поэтому не понимаю, кто этот дядька, вроде не Гари Потер, но что-то в этом духе 😂. Это конечно признание, быть в тройке главных конкурентов великого #ВТБ 💪!», — написал Тиньков (орфография и пунктуация автора сохранены).

В ролике Андрей Костин в роли Дамблдора представлял факультет «Тинькомиф» Гарри Поттеру (своему заму Юрию Соловьеву), Рону Уизли (гендиректору «ВТБ Капитала» Алексею Яковицкому) и Гермионе Грейнджер (старшему вице-президенту банка ВТБ Елене Колесник). Грейнджер указывает на эмблему факультета, стилизованную под логотип Тинькофф Банка, и спрашивает о ней. «Это яркое желтое пятно в нашей школе. Раньше это была пивная лавка на Кривой улице, потом пельменная. Но фокусник Олег Саламандер превратил все это в наш новый факультет. От пива только название и цвет и остались — «Тинькомиф», — отвечает ей Костин (Дамблдор).

https://www.instagram.com/p/B5R_Q6eI-0J/

После Уизли (Яковицкий) спрашивает, чему учат на этом факультете. «Магии невидимости! Вроде они большие, а где находятся — непонятно. Только волшебные порталы кое-где разбросаны, которые найти можно только при помощи волшебной компьютерной мышки», — отвечает ему Поттер (Соловьев).

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Прием в образах из вселенной Гарри Поттера ВТБ организовал для гостей форума «Россия зовет!» 20 ноября. Выступая на сцене Костин-Дамблдор, в частности, говорил о злом маге Доллар-де-Морте, который, как сказал Яковицкий-Уизли, «давно мечтает захватить всю планету».

В прошлом году на аналогичном мероприятии топ-менеджеры ВТБ пришли на прием в костюмах героев «Звездных войн». Костин был одет джежаем Оби-Ваном Кеноби. «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике», — говорил тогда одетый Люком Скайуокером Юрий Соловьев.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Гарри Поттер, Олег Тиньков, ВТБ, Тинькофф Банк
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