Тиньков ответил на появление своего банка в сцене по Гарри Поттеру от ВТБ

Тиньков ответил на появление своего банка в сцене по Гарри Поттеру от ВТБ

Карикатурный образ Тинькофф Банка появился в традиционном театрализованном приеме от ВТБ. Тогда переодетый в Дамблдора Костин связал появление факультета «Тинькомиф» в магическом вузе с пивной лавкой

Банкир Олег Тиньков в своем Instagram показал отрывок из ролика с театрализованного приема ВТБ, где Андрей Костин и его заместители изображали героев магического университета Хогвартс. В нем было четыре факультета, названных в честь банков, — «Вэтэбор», «Сберебин», «Альфенбах» и «Тинькомиф». Тиньков счел это признанием заслуг своего банка.

«Я не смотрю и не читаю «фэнтези», мне больше интересна реальная жизнь. и поэтому не понимаю, кто этот дядька, вроде не Гари Потер, но что-то в этом духе 😂. Это конечно признание, быть в тройке главных конкурентов великого #ВТБ 💪!», — написал Тиньков (орфография и пунктуация автора сохранены).

В ролике Андрей Костин в роли Дамблдора представлял факультет «Тинькомиф» Гарри Поттеру (своему заму Юрию Соловьеву), Рону Уизли (гендиректору «ВТБ Капитала» Алексею Яковицкому) и Гермионе Грейнджер (старшему вице-президенту банка ВТБ Елене Колесник). Грейнджер указывает на эмблему факультета, стилизованную под логотип Тинькофф Банка, и спрашивает о ней. «Это яркое желтое пятно в нашей школе. Раньше это была пивная лавка на Кривой улице, потом пельменная. Но фокусник Олег Саламандер превратил все это в наш новый факультет. От пива только название и цвет и остались — «Тинькомиф», — отвечает ей Костин (Дамблдор).

https://www.instagram.com/p/B5R_Q6eI-0J/