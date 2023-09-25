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ЦБ в октябре презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.

Банк России в октябре презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.
Банк России планирует презентовать обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. в этом октябре, сообщил зампредседателя ЦБ Белов. По его словам, купюры сохранят свою цветовую палитру и будут иметь больше защитных элементов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В октябре Банк России планирует провести презентацию модернизированных банкнот 1 тыс. и 5 тыс. руб. образца 2023 года. Гознак уже активно их печатает, и по цвету они не будут отличаться от действующих, заявил в интервью «Известиям» зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с «Гознаком». Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал Белов.

Зампред ЦБ отметил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — пояснил он.

Говоря о достопримечательностях, которые попали на эти купюры, Белов отметил, что «основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах». «Могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил он.

Также Белов сообщил о завершении работы экспертной группы по модернизации банкноты в 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Согласно планам ЦБ, она должна поступить в обращение в 2024 году.

В августе прошлого года Белов говорил, что на банкноте в 1 тыс. руб. могут появиться в частности виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу. На банкноте в 5 тыс. руб., по его словам, могут изобразить в том числе дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет.

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Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.

Банк России анонсировал изменение дизайна банкнот летом прошлого года на презентации обновленной сторублевой купюры. На новой сторублевке теперь изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. Квадригу Аполлона на здании Большого театра убрали. Оборотная сторона банкноты украшена Ржевским мемориалом советскому солдату.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
банкноты Банк России ЦБ Госзнак
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