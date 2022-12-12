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Глава Гознака не исключил возвращения пяти- и десятирублевых банкнот

Глава Гознака Трачук: пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023-м
Глава Гознака отметил, что есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение, однако не исключил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году, сообщил «Известиям» генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

В то же время он отметил, что «не принято» говорить о том, печатаются ли банкноты с таким номиналом в данный момент.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — пояснил Трачук.

Также глава Гознака подчеркнул, что предприятию сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. В связи с этим пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, добавил он.

В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

  • 5 руб. — Великий Новгород;
  • 10 руб. — Красноярск;
  • 50 руб. — Санкт-Петербург;
  • 100 руб. — Москва;
  • 200 руб. — Севастополь;
  • 500 руб. — Архангельск;
  • 1000 руб. — Ярославль;
  • 2000 руб. — Владивосток;
  • 5000 руб. — Хабаровск.

Ранее о том, что в конце года в России планируют возобновить печать десяти- и пятирублевых купюр, говорил зампред Центробанка Сергей Белов. «В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — отмечал Белов.

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Он также добавил, что с 2009 года значительно выросла стоимость металла, поэтому чеканка металлических 10 руб. «оказалась затратной». «Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — подчеркнул Белов. В то же время зампред ЦБ уточнил, что речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 руб. купюрами не идет: и те и другие будут продолжать находиться в обращении.

По последним данным ЦБ, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме ее вес — всего 0,8%. При этом на бумажную версию 10 руб. в общем количестве приходится лишь 5%. Бумажные 5 руб. и вовсе попадают в разряд статистической погрешности: доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 руб. составляет менее 0,5%.

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