Колебания курса рубля перестали вести к росту цен

Изменения курса рубля более не оказывают значительного влияния на инфляцию, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин. По его словам, это говорит об успешности политики регулятора

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Колебания курса рубля перестали значительно влиять на инфляцию. Об этом заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на круглом столе «Таргетирование инфляции в России: первые оценки», сообщает ТАСС.

«Мы видим, что снизился эффект курсовых колебаний на инфляцию. Раньше эффект был достаточно быстрым и большим — то есть колебания курса достаточно быстро вели к росту цен. Сейчас этот эффект снизился очень сильно», — сказал Липин.

По оценке Банка России, сейчас колебания курса рубля на 10% вызывают рост инфляции на 0,1 процентный пункт (п.п.), тогда как ранее такой рост вызывал колебания в 0,4 п.п. «Сейчас у нас 0,1. Это очень хорошо и достаточно устойчиво», — отметил Липин, пояснив, что в периоды кризиса эта цифра может достигать 1 п.п.

Липин также указал, что ставки межбанковского рынка сейчас находятся внутри коридора плюс-минус 1 п.п. к ключевой ставке ЦБ.

«Это означает, что сигнал Банка России, который он хочет транслировать экономике, он транслируется ровно так, как Банк России этого хочет», — пояснил глава отдела кредитно-денежной политики ЦБ, указав на отсутствие рисков для банковской системы России от банковских санаций. «Долгосрочный проинфляционный эффект — он достаточно дискуссионный, здесь нужно смотреть на развитие ситуации», — добавил Липин. (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее влияние падения рубля на инфляцию оценило Минэкономразвития. Ведомство считает, что динамика обменного курса рубля, который на протяжении последнего месяца сильно менялся по отношению к бивалютной корзине, не окажет сильного влияния на инфляцию в сентябре и октябре. В сентябре в месячном выражении инфляция, согласно оценке ведомства, сохранится на околонулевом уровне.

Одновременно с этим в годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат увеличиваться: на фоне низкой базы сентября прошлого года этот показатель составит 3,2–3,3% к году.