ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,33 EUR Нал. 77,97 76,87 USD Бирж. 65,73 -0,11 EUR Бирж. 77,30 -0,07 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6416,60 -194,80 IMOEX 2431,13 +0,05% RTSI 1165,01 +0,17% Brent 82,13 +1,18% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
Колебания курса рубля перестали вести к росту цен
Лента новостей
Рубль укрепился до ₽66 за 1$: что будет дальше 12:12, Quote КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения о наказании за победу на выборах 12:10, Политика «Assassin's Creed Одиссея»: игра по законам греческого театра 12:10, Партнерский материал Деньги под дворниками: мошенники придумали новый способ обмана 12:00, Авто Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд 11:59, Бизнес Сколько будет дешеветь биткоин: курс монеты опустился до $6,4 тыс. 11:57, Крипто Грудинин подал иск против ВГТРК на 1 руб. из-за сюжета о разводе 11:57, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 11:52, РБК и FW Raiffeisen Зачем ученые исследуют человеческий мозг и что знают о нем на самом деле 11:52, Стиль Как прошла церемония вручения наград FIFA The Best 11:51, Спорт  В Москве начался отопительный сезон 11:48, Общество Думский мандат Кобзона передадут депутату заксобрания Иркутской области 11:41, Политика Самые продаваемые электрокары 2018 11:36, Партнерский материал СК возбудил дело после обстрела Донбасса с беспилотника 11:34, Политика Умница Уилл Смит: за что мы любим актера и музыканта 11:34, Стиль Fitch оценил потенциальные проблемы российских банков в 4 трлн руб. 11:31, Финансы Новый глава Владимирской области посоветовал Орловой уехать из региона 11:30, Политика В Москве отказались от услуг частных эвакуаторов 11:27, Общество В Думу внесли законопроект о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 11:23, Общество Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров 11:16, Общество МИД назвал дату расторжения договора о дружбе с Украиной 11:13, Политика Зачем юристам LegalTech и как заработать на продажах в этой сфере 11:03, Партнерский материал Суд оштрафовал главу «Нафтогаза» за отказ предоставить данные о премиях 11:02, Бизнес Кто управляет криптовалютами: стоимость биткоина зависит от новостей 10:49, Крипто National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего MH370 10:46, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:28, РБК и Сбербанк Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной 10:27, Экономика Прогноз дня: как конфликт между США и КНР может пойти на пользу России 10:20, Quote
Колебания курса рубля перестали вести к росту цен
Финансы, 12:21
0
Колебания курса рубля перестали вести к росту цен
Изменения курса рубля более не оказывают значительного влияния на инфляцию, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин. По его словам, это говорит об успешности политики регулятора
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Колебания курса рубля перестали значительно влиять на инфляцию. Об этом заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на круглом столе «Таргетирование инфляции в России: первые оценки», сообщает ТАСС.

«Мы видим, что снизился эффект курсовых колебаний на инфляцию. Раньше эффект был достаточно быстрым и большим — то есть колебания курса достаточно быстро вели к росту цен. Сейчас этот эффект снизился очень сильно», — сказал Липин.

Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции
Экономика

По оценке Банка России, сейчас колебания курса рубля на 10% вызывают рост инфляции на 0,1 процентный пункт (п.п.), тогда как ранее такой рост вызывал колебания в 0,4 п.п. «Сейчас у нас 0,1. Это очень хорошо и достаточно устойчиво», — отметил Липин, пояснив, что в периоды кризиса эта цифра может достигать 1 п.п.

Липин также указал, что ставки межбанковского рынка сейчас находятся внутри коридора плюс-минус 1 п.п. к ключевой ставке ЦБ.

«Это означает, что сигнал Банка России, который он хочет транслировать экономике, он транслируется ровно так, как Банк России этого хочет», — пояснил глава отдела кредитно-денежной политики ЦБ, указав на отсутствие рисков для банковской системы России от банковских санаций. «Долгосрочный проинфляционный эффект — он достаточно дискуссионный, здесь нужно смотреть на развитие ситуации», — добавил Липин. (цитаты по «Интерфаксу»).

Центробанк рассказал о неподконтрольных ему факторах инфляции
Экономика

Ранее влияние падения рубля на инфляцию оценило Минэкономразвития. Ведомство считает, что динамика обменного курса рубля, который на протяжении последнего месяца сильно менялся по отношению к бивалютной корзине, не окажет сильного влияния на инфляцию в сентябре и октябре. В сентябре в месячном выражении инфляция, согласно оценке ведомства, сохранится на околонулевом уровне.

Одновременно с этим в годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат увеличиваться: на фоне низкой базы сентября прошлого года этот показатель составит 3,2–3,3% к году.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: курс рубля , ЦБ
Главное
Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Общество
Материалы по теме
Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции Экономика
Центробанк рассказал о неподконтрольных ему факторах инфляции Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter