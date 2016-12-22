Центробанк рассказал о неподконтрольных ему факторах инфляции

ЦБ вновь поднял вопрос о влиянии на инфляцию немонетарных факторов, которые ему неподконтрольны, — несовершенной конкуренции, дефицита квалифицированных работников, транспортных проблем. Геополитические факторы ЦБ не упомянул

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

На динамику инфляции в России оказывает влияние не только политика ЦБ, но и немонетарные факторы, к которым относятся барьеры при входе на рынок, проблемы с логистикой и недостаток кадров, указал Центробанк, в пятницу повысивший ключевую ставку впервые с 2014 года на фоне резкого ухудшения прогноза по инфляции. Эти факторы регулятор вписал в проект «Основных направлений денежно-кредитной политики» — главного программного документа ЦБ на следующую трехлетку.

Конкуренция, кадры и транспорт

Всего ЦБ назвал семь факторов немонетарной инфляции (регулятор не может влиять на них с помощью инструментов денежно-кредитной политики). Во-первых, речь идет о несовершенной конкуренции и барьерах для входа на рынки сбыта, например на рынке нефтепродуктов, — последствия этого проявились в апреле-июне в резком росте цен на бензин. ЦБ указывает, что в отдельных регионах повышения конкуренции в этой сфере можно было бы достичь допуском новых компаний на рынок. Другой пример — политика розничных сетей в отношении небольших поставщиков. Так, ЦБ опросил производителей пива в Томской области, Алтайском крае и Хакасии, и они заявили о невозможности продавать свою продукцию в крупных сетях.

Еще один немонетарный фактор инфляции — неоптимальное регулирование тарифов, в частности на ЖКХ и общественный транспорт, — они могут резко вырасти из-за оптимизации бюджетных расходов. ЦБ также напоминает о недостаточной развитости логистической инфраструктуры, в том числе нехватке хранилищ, которая ведет к краткосрочным и среднесрочным колебаниям цен на продукты. Хотя тепличное хозяйство и развивается, волатильность цен на фрукты и овощи «по-прежнему остается выше, чем по другим группам продовольствия», говорится в «Основных направлениях». В части регионов есть сложности и со строительством оптово-распределительных центров, которое ведется при поддержке государства.

Среди других немонетарных инфляционных факторов — проблемы с транспортной доступностью некоторых территорий, которые оказывают наиболее значимое влияние на продуктовые цены в этих районах. ЦБ указывает и на недостаток квалифицированных кадров, который ведет к росту расходов на оплату труда и тем самым провоцирует опережающие темпы инфляции там, где этот дефицит наиболее выражен. Кроме того, сложности для инфляции возникают из-за недостатка российского сырья и комплектующих, а также отсутствия конкурентоспособных производств части оборудования (из-за этого его приходится заменять более дорогой импортной техникой) — последняя проблема характерна и для сферы услуг, в том числе для обслуживания самолетов, которое зачастую проводится за рубежом, так как российские компании в основном используют иностранные самолеты из-за более высокой экономичности и топливной эффективности. Наконец, регулятор обращает внимание на высокий износ оборудования, который способствует ускорению цен, — бороться с этим можно поддержкой инвестиций в основной капитал.

ЦБ указывает, что хотя он и не может напрямую влиять на немонетарные факторы инфляции, реализация его предложений госорганами позволит снизить их последствия для динамики цен. В конце прошлого года регулятор уже направлял в правительство инициативный доклад, в котором предлагал меры по снижению влияния неподконтрольных ему факторов инфляции.

Фактор геополитики

При этом ЦБ в своем перечне не выделяет геополитические факторы. В то же время председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, говоря о повышении ключевой ставки (регулятор поднял ее с 7,25 до 7,5%), указывала, в том числе, на «изменение внешних условий», которое повлекло усиление инфляционных рисков (прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год был повышен с 4–4,5% до 5–5,5%, с 2020 года она должна вернуться к таргету в 4%). В августе США объявили о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей, а американские сенаторы, в свою очередь, подготовили законопроект о расширении санкций, который может затронуть иностранные инвестиции в ОФЗ и ограничить долларовые расчеты российских госбанков.

Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Санкции и геополитику можно рассматривать как немонетарный фактор для инфляции, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Если возникают какие-то [геополитические] риски, ЦБ не может противостоять оттоку капитала, который связан с этими рисками», — объясняет он.

Геополитику можно отнести к немонетарным факторам, но ЦБ говорит, скорее, о тех из них, что влияют на цены уже продолжительное время, полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Геополитика, конечно, у нас четыре года действует (как проинфляционный риск. — РБК), но в историческом плане этот фактор не постоянно действующий. А немонетарные факторы были всегда», — говорит он.

«Если на правительство как-то можно попытаться оказывать косвенное давление, говоря о том, что надо заниматься реформами, развитием конкуренции и так далее, то по внешней политике рекомендации давать сложно», — резюмирует Тихомиров, указывая, в частности, на сложность прогнозирования геополитических обострений.