ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,96 EUR Нал. 78,73 77,59 USD Бирж. 66,47 -0,36 EUR Бирж. 78,15 +0,15 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6424,40 +130,80 IMOEX 2412,16 +0,32% RTSI 1143,26 +0,81% Brent 78,92 -0,38% DJIA 26609,41 +0,77% Nasdaq 8006,01 +0,70%
Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции
Лента новостей
Самый дорогой в мире выставленный на продажу дом оценили в $446 млн 16:41, Бизнес Опубликован шорт-лист Букеровской премии 16:37, Общество Volkswagen стал транспортным партнером «Гидроавиасалона-2018» 16:25, Пресс-релизы ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора 16:17, Финансы Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 16:13, РБК и Schneider Electric Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции 16:06, Экономика WADA проголосовало за восстановление РУСАДА 16:00, Общество В Москве с топорами напали на такси и ограбили пассажиров на ₽4,5 млн 15:53, Общество Ходорковский заявил об опасности расследования гибели журналистов в ЦАР 15:44, Общество Финансовая корпорация PNC начала работать с Ripple: токен подорожал 15:38, Крипто Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд 15:37, Бизнес В Роттердаме сняли карантин с круизного лайнера 15:31, Общество В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд 15:26, Политика Мерил Стрип продает пентхаус в Нью-Йорке за $24,6 млн 15:23, Стиль Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр 15:16, Технологии и медиа Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть 15:14, Финансы Как производят мраморную говядину в России 15:09, РБК и Мираторг Скворцова рассказала об отличиях женского мышления от мужского 15:04, Общество Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн 15:02, Финансы Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой 14:57, Политика Принцессы нашего времени: 8 королевских особ с отличным стилем 14:52, Pink Госдума ужесточила наказание за отказ удалять ложную информацию 14:50, Политика Суд отправил Ле Пен на психиатрическую экспертизу из-за твитов про ИГ 14:43, Политика Путин рассказал о душевном и искреннем отношении к женщинам в России 14:36, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 14:35, Строительство  Еврокомиссар назвала Facebook «каналом грязи» и пригрозила санкциями 14:29, Технологии и медиа Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Лазович завершил карьеру 14:27, Спорт Ковер на стене: бытовые привычки из прошлого, от которых отказались 14:22, Недвижимость
Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции
Экономика, 16:06
0
Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции
Прогноз ЦБ, который предусматривает ускорение инфляции в 2019 году, завышен, с точки зрения правительства, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Кабмин заложил в бюджет более медленный рост цен
Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прогноз ЦБ по инфляции, с точки зрения правительства, завышен, бюджет по-прежнему подготовлен с учетом более медленного роста цен, заявил на брифинге первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

В сентябре Центробанк резко ухудшил прогноз по инфляции и спрогнозировал на 2019 год рост цен на уровне 5–5,5% (при таргете ЦБ вблизи 4%). Однако в проект бюджета заложена инфляция лишь в размере 4,3% в 2019 году, и правительство, одобрившее документ в четверг, не стало пересматривать этот показатель.

На вопрос РБК, как повлияет сохранение такого прогноза на индексацию окладов госслужащих и довольствия военнослужащих в случае ускорения инфляции, как это прогнозирует ЦБ, Силуанов ответил, что формально правительство может рассмотреть вопрос о дополнительной индексации.

Банк России повысил прогноз по инфляции
Экономика

«В случае если мы увидим изменение наших прогнозов по инфляции в следующем году, будем рассматривать вопрос о доиндексации, если такая необходимость возникнет. Но мы считаем, что нынешние темпы инфляции, которые сложились в текущем году и будут переходить на следующий год, не выйдут за те пределы, которые есть в прогнозе правительства Российской Федерации», — сказал Силуанов. Рост НДС разгонит инфляцию в начале года, но оснований говорить об увеличении сверх прогноза правительства нет, подчеркнул он.

В поправках президента Владимира Путина к пенсионной реформе механизм индексации не привязан к инфляции: пенсии согласно документу будут расти на 6–7% ежегодно. Силуанов на вопрос об увязке индексации с ростом цен подчеркнул, что 7% — это значительно выше и прогноза правительства, и прогноза ЦБ, «который, на наш взгляд, представляется завышенным». Пенсии в любом случае будут расти в реальном выражении (выше темпов инфляции), отметил он.
«Такой подход будет сохраняться на протяжении всех шести лет», — добавил Силуанов.

Правительство должно внести бюджет в Госдуму до 1 октября.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Антон Силуанов , ЦБ , инфляция
Главное
WADA проголосовало за восстановление РУСАДА Общество
Материалы по теме
Центробанк рассказал о неподконтрольных ему факторах инфляции Экономика
Банк России повысил прогноз по инфляции Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter