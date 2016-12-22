Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Прогноз ЦБ, который предусматривает ускорение инфляции в 2019 году, завышен, с точки зрения правительства, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Кабмин заложил в бюджет более медленный рост цен

Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прогноз ЦБ по инфляции, с точки зрения правительства, завышен, бюджет по-прежнему подготовлен с учетом более медленного роста цен, заявил на брифинге первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

В сентябре Центробанк резко ухудшил прогноз по инфляции и спрогнозировал на 2019 год рост цен на уровне 5–5,5% (при таргете ЦБ вблизи 4%). Однако в проект бюджета заложена инфляция лишь в размере 4,3% в 2019 году, и правительство, одобрившее документ в четверг, не стало пересматривать этот показатель.

На вопрос РБК, как повлияет сохранение такого прогноза на индексацию окладов госслужащих и довольствия военнослужащих в случае ускорения инфляции, как это прогнозирует ЦБ, Силуанов ответил, что формально правительство может рассмотреть вопрос о дополнительной индексации.

«В случае если мы увидим изменение наших прогнозов по инфляции в следующем году, будем рассматривать вопрос о доиндексации, если такая необходимость возникнет. Но мы считаем, что нынешние темпы инфляции, которые сложились в текущем году и будут переходить на следующий год, не выйдут за те пределы, которые есть в прогнозе правительства Российской Федерации», — сказал Силуанов. Рост НДС разгонит инфляцию в начале года, но оснований говорить об увеличении сверх прогноза правительства нет, подчеркнул он.

В поправках президента Владимира Путина к пенсионной реформе механизм индексации не привязан к инфляции: пенсии согласно документу будут расти на 6–7% ежегодно. Силуанов на вопрос об увязке индексации с ростом цен подчеркнул, что 7% — это значительно выше и прогноза правительства, и прогноза ЦБ, «который, на наш взгляд, представляется завышенным». Пенсии в любом случае будут расти в реальном выражении (выше темпов инфляции), отметил он.

«Такой подход будет сохраняться на протяжении всех шести лет», — добавил Силуанов.

Правительство должно внести бюджет в Госдуму до 1 октября.