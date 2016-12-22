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Минэкономразвития оценило вклад падения рубля в инфляцию
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Минэкономразвития оценило вклад падения рубля в инфляцию
Экономика, 13:51
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Минэкономразвития оценило вклад падения рубля в инфляцию
Ведомство считает, что динамика обменного курса рубля, которая на протяжении последнего месяца сильно скачет по отношению к бивалютной корзине, не окажет сильного влияния на инфляцию в сентябре и октябре
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вклад динамики обменного курса рубля в инфляцию в августе составил около 0,1 п.п., в сентябре-октябре он не превысит этого значения. К такому выводу пришли в Минэкономразвития, аналитики которого выпустили доклад (.pdf) «Картина инфляции. Сентябрь 2018».

По оценке ведомства, в сентябре инфляция в месячном выражении сохранится на околонулевом уровне и будет составлять 0,0–0,1% месяц к месяцу. Одновременно с этим в годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат увеличиваться: на фоне низкой базы сентября прошлого года этот показатель составит 3,2–3,3% к году.

В августе инфляция ускорилась по отношению к прошлому году до 3,1%. Это было вызвано эффектом, вызванным низкой базой прошлого года, когда была зафиксирована рекордная дефляция.

«Вместе с тем дальнейшая динамика курса рубля является основным инфляционным риском в ближайшее время», — заключили в Минэкономразвития.

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Автор: Анна Трунина.
Теги: Минэкономразвития РФ , Инфляция , падение рубля
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