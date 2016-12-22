Минэкономразвития оценило вклад падения рубля в инфляцию

Ведомство считает, что динамика обменного курса рубля, которая на протяжении последнего месяца сильно скачет по отношению к бивалютной корзине, не окажет сильного влияния на инфляцию в сентябре и октябре

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вклад динамики обменного курса рубля в инфляцию в августе составил около 0,1 п.п., в сентябре-октябре он не превысит этого значения. К такому выводу пришли в Минэкономразвития, аналитики которого выпустили доклад (.pdf) «Картина инфляции. Сентябрь 2018».

По оценке ведомства, в сентябре инфляция в месячном выражении сохранится на околонулевом уровне и будет составлять 0,0–0,1% месяц к месяцу. Одновременно с этим в годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат увеличиваться: на фоне низкой базы сентября прошлого года этот показатель составит 3,2–3,3% к году.

В августе инфляция ускорилась по отношению к прошлому году до 3,1%. Это было вызвано эффектом, вызванным низкой базой прошлого года, когда была зафиксирована рекордная дефляция.

«Вместе с тем дальнейшая динамика курса рубля является основным инфляционным риском в ближайшее время», — заключили в Минэкономразвития.

На открытии торгов на Московской бирже 11 сентября рубль укрепился по отношению к американской валюте на 50–60 коп. и отыграл часть падения предыдущего дня. Доллар по состоянию на 10:40 мск торговался по 70,0125 руб. Накануне рубль сдал позиции и побил рекорды с марта 2016 года: за доллар на закрытии давали 70,565 руб., за евро — больше 81 руб.

Экономисты «Ренессанс Капитала» прогнозируют укрепление доллара до 82 руб. и отток капитала из-за ужесточения американских санкций. Также, по их мнению, это может спровоцировать в стране рецессию в 2019 году.

Банк России ранее сообщал о том, что инфляционные ожидания россиян в августе увеличились до 9,9% с 9,7% в июле. Регулятор отметил, что цены на бензин повлияли на граждан уже не так сильно, как это было в июле, в ближайшее время риски роста инфляционных ожиданий связаны с динамикой курса рубля и повышением НДС. Еще 39% респондентов отметили рост цен на мясо и птицу.