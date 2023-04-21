Греф оценил разовую выплату «Сбера» в бюджет в ₽10 млрд

Сбербанк может заплатить в бюджет 10 млрд руб. единоразового сбора, сказал Герман Греф. Банк готов произвести выплату досрочно. Но для бюджета куда более существенны поступления от дивидендов «Сбера» — они больше в 28,2 раза

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сбербанк может заплатить в бюджет 10 млрд руб. в виде разового сбора с бизнеса. Такую оценку привел глава Сбербанка Герман Греф на брифинге по итогам годового собрания акционеров. Речь идет о так называемом windfall tax, возможность введения которого российские власти начали обсуждать в начале 2023 года.

«Если закон останется в том виде, в котором внесен, то наша выплата будет около 10 млрд руб.», — сказал Греф, передает корреспондент РБК. Он добавил, что банк может воспользоваться возможностью досрочной оплаты, что должно снизить объем выплаты.

Законопроект пока не опубликован, но о его положениях сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Согласно законопроекту, положения о сборе должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Базовая ставка будет составлять 10% от превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. Также предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженной на два. В результате бизнес сможет заплатить сбор в 2023 году по ставке 5%.

Как говорил глава Минфина Антон Силуанов, сбор коснется лишь 0,1% компаний, а именно бизнеса, чья доналоговая прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 млрд руб. В общей сложности планируется собрать 300 млрд руб. Исключения составят предприятия нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса, заявлял заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По словам Силуанова, также готовится инициатива, предусматривающая стимул для компаний совершить выплату до конца года. «Хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна», — сообщал министр.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года составила 1,24 трлн руб., а в 2022 году банк заработал 270,5 млрд руб. чистой прибыли (то есть после уплаты налогов). По итогам 2022 года Сбербанк выплатит рекордные дивиденды акционерам — 565 млрд руб. Размер дивидендов в пересчете на одну акцию составляет 25 руб. Из этой суммы в бюджет поступит 282,5 млрд руб. (правительству принадлежит 50% плюс одна акция в уставном капитале). Таким образом, размер дивидендных выплат Сбербанка в бюджет сопоставим с общей суммой ожидаемого сбора с бизнеса.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в январе 2023 года составил 1,76 трлн руб. Законом о бюджете на весь этот год предусмотрен дефицит на сумму 2,93 трлн руб. Ведомство объясняло текущую динамику ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов.