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Силуанов назвал ставку и срок уплаты сбора со сверхприбыли бизнеса

Ставка разового взноса для бизнеса составит 5% со сверхприбыли, а деньги в бюджет от его уплаты Минфин ждет уже в этом году, заявил Антон Силуанов. Заплатить сбор можно будет и в 2024-м, но выгоднее это сделать в 2023 году
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Минфине ожидают, что ставка взноса с дополнительной прибыли бизнеса за 2021–2022 годы составит около 5%, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

По словам министра, в 2021 году объем прибыли компаний составил 34 трлн руб. против 14 трлн руб. в среднем за год в 2018–2019-м. По оценкам, в 2022 году прибыль бизнеса составила 26 трлн руб., сообщил Силуанов.

Закрепить сбор в законодательстве правительство планирует в весеннюю сессию парламента, сказал он. Положения о windfall tax (налоге на «доходы, принесенные ветром») вступят в силу с 2024 года, однако заплатить взнос можно будет и в 2023-м — власти ожидают именно этого. Минфин рассчитывает на поступление суммы примерно 300 млрд руб.

«Мы заложим механизмы, которые стимулировали бы наших предпринимателей в текущем году; хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна», — добавил Силуанов, отвечая на вопрос, когда вступит в силу новое законодательство.

Как заявил на съезде глава РСПП Александр Шохин, можно ввести формальные поправки с 1 января 2024 года, но разрешить компаниям заплатить взнос авансом с дисконтом.

В ходе своего выступления на съезде РСПП Силуанов отметил, что сбор коснется лишь 0,1% компаний. Это те компании, чья доналоговая прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 млрд руб.

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О том, что ставка сбора составит 5% от дополнительной прибыли за предыдущие два года, сообщал в конце февраля «Интерфакс» со ссылкой на источники. Александр Шохин подтверждал РБК, что взнос будет рассчитан исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022 годы и за доковидные 2018–2019 годы.

Ранее РБК писал, что выплату в бюджет потребуют от компаний с прибылью до налогообложения 1 млрд руб. и более за последние два года, кроме нефтегазовой отрасли. В середине марта, накануне съезда РСПП, замминистра финансов Алексей Сазанов назвал ту же сумму прибыли и уточнил, что сбор не коснется нефтегазового и угольного секторов, а также малого и среднего бизнеса. Банки будут платить взнос, указал он.

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Минфин Антон Силуанов налог Бизнес сбор
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