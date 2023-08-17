QIWI оценила выплату по налогу на сверхприбыль в IV квартале 2023 года в 500 млн руб.

QIWI оценила выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн руб.

Группа планирует выплатить налог на сверхприбыль в четвертом квартале 2023 года. Чистая прибыль QIWI в первом полугодии выросла на 78%, до 9,4 млрд руб.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Группа QIWI оценивают выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн руб., говорится в заявлении компании. Она планирует воспользоваться возможностью «досрочного платежа» в федеральный бюджет и произвести расчет в четвертом квартале 2023 года.

16 августа компания выпустила финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Согласно документу, в январе — июне чистая прибыль QIWI составила 9,4 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая выручка выросла до 17,7 млрд руб., или на 7,5%.

Выручка в сегменте платежных сервисов составила 14,2 млрд руб., в сегменте «Цифровой маркетинг» — 1,7 млрд руб., корпоративных и прочих сервисов — 1,9 млрд руб.

В компании сообщили, что ведут диалог с Центробанком по поводу выданного регулятором предписания, из-за которого в июле Киви Банк временно ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных. ЦБ в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации выявил «недочеты, типичные для крупных организаций уровня» QIWI. В заявлении группы говорится, что Киви Банк устранил выявленные недостатки и предоставил регулятору соответствующие доказательства.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоне на сверхприбыль в начале августа. Он вводится для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб.. Выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022-й над показателями 2018–2019 годов, средства будут зачислены в федеральный бюджет. В законе предусмотрены исключения, например, от выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, банки, в отношении которых осуществляются меры в стадии банкротства.

В июне QIWI объявила, что разделит бизнес: в АО «Киви» войдут российские активы, а в Qiwi Plc — международные; компания получила возможность возобновить торги своими акциями на бирже Nasdaq.

